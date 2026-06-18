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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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60
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Молодша дочка королеви Максими – принцеса Аріана – вперше з'явилася на бенкеті в тіарі

19-річна нідерландська принцеса Аріана відвідала свій перший бенкет, де сяяла в тіарі – теж уперше.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Аріана

Принцеса Аріана / © Getty Images

Королівська родина Нідерландів організувала вечора ввечері бенкет на честь візиту імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако.

Для принцеси Аріани це був перший такий бенкет. Вона з'явилася на ньому в червоній сукні на одне плече від Safiyaa з драпованим декольте і була в діамантовій тіарі Емми Jac. Vos & Co.

Принцеса Амалія та принцеса Аріана та їхні батьки король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Принцеса Амалія та принцеса Аріана та їхні батьки король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Ця тіара за даними modekoninginmaxima.nl була придбана королем Вільгельмом III. На той час, коли тіара, що коштувала 50 000 гульденів, була закінчена (1890 року), король Вільгельм III вже помер. Тому він так і не побачив подарунок на власні очі. Тіара у вигляді арфи складається з оправи із трьома діамантовими кластерами. Арфи складаються з великого центрального каменю, обрамленого вісьмома меншими каменями. Кожен кластер оточений вигнутою діамантовою оправою.

Принцеса Аріана / © Getty Images

Принцеса Аріана / © Getty Images

Діамантові каміння прикрашають тіару між центральними елементами та вздовж оправи. Зірки Емми можна було б розмістити поверх арф, але Аріана вирішила цього не робити.

Це перший вихід принцеси Аріани в тіарі на бенкеті, раніше публіка могла побачити на подібних заходах у тіарі лише спадкоємицю престолу – принцесу Катаріну-Амалію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
60
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