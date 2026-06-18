Молодша дочка королеви Максими – принцеса Аріана – вперше з'явилася на бенкеті в тіарі

Принцеса Аріана / © Getty Images

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Королівська родина Нідерландів організувала вечора ввечері бенкет на честь візиту імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако.

Для принцеси Аріани це був перший такий бенкет. Вона з'явилася на ньому в червоній сукні на одне плече від Safiyaa з драпованим декольте і була в діамантовій тіарі Емми Jac. Vos & Co.

Принцеса Амалія та принцеса Аріана та їхні батьки король Віллем-Олександр та королева Максима / © Getty Images

Ця тіара за даними modekoninginmaxima.nl була придбана королем Вільгельмом III. На той час, коли тіара, що коштувала 50 000 гульденів, була закінчена (1890 року), король Вільгельм III вже помер. Тому він так і не побачив подарунок на власні очі. Тіара у вигляді арфи складається з оправи із трьома діамантовими кластерами. Арфи складаються з великого центрального каменю, обрамленого вісьмома меншими каменями. Кожен кластер оточений вигнутою діамантовою оправою.

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Принцеса Аріана / © Getty Images

Діамантові каміння прикрашають тіару між центральними елементами та вздовж оправи. Зірки Емми можна було б розмістити поверх арф, але Аріана вирішила цього не робити.

Це перший вихід принцеси Аріани в тіарі на бенкеті, раніше публіка могла побачити на подібних заходах у тіарі лише спадкоємицю престолу – принцесу Катаріну-Амалію.

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