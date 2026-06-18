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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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130
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Жінки в тіарах та вечірніх сукнях: нідерландська королівська сім'я організувала черговий бенкет

Королівська родина Нідерландів організувала вечора ввечері бенкет на честь візиту імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Нідерландська королівська родина

Нідерландська королівська родина / © Getty Images

Урочистий прийом пройшов у Королівському палаці Амстердама у перший день державного візиту японського імператорського подружжя.

Королева Максима з'явилася на бенкеті в сукні від голландського бренду Iris van Herpen і туфлях-човниках у тон, також у неї в руках був відповідний клатч. На голові у Її Величності красувалася тіара з діамантами Стюарта — найбільша прикраса з Помаранчевого сховища, яку Максима одягала вже двічі.

Нідерландська королівська родина / © Getty Images

Нідерландська королівська родина / © Getty Images

Бенкет відвідали також дві дочки короля та королеви – старша принцеса Катаріна-Амалія та молодша – принцеса Аріана для якої це був дебют у тіарі.

Принцеса Амалія одягла червону сукню Jantaminiau з вирізом у формі серця, яку раніше вона одягала на весілля в Йорданії 2023 року, і вона була трохи перешита. На голові дівчина мала тіару Mellerio Ruby Parure з рубінами.

Принцеса Аріана / © Getty Images

Принцеса Аріана / © Getty Images

А принцеса Аріана сяяла в червоній сукні на одне плече від Safiyaa з драпованим декольте і була в діамантовій тіарі Jac. Vos & Co.

Також на бенкеті з'явилася колишня королева Беатрікс — мати короля Віллема-Олександра та її молодша сестра принцеса Маргарита, вона також обрала червоне вбрання.

Королева Максима, принцеса Амалія та принцеса Аріана / © Getty Images

Королева Максима, принцеса Амалія та принцеса Аріана / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
130
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