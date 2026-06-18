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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Зендея і Том Голланд вийшли на червону доріжку у Амстердамі і позували обійнявшись

Актори продовжують промотур до фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день», у якому виконали головну ролі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зендея і Том Голланд

Зендея і Том Голланд / © Getty Images

Після спільної появи у Мадриді актори Зендея і Том Голланд вирушили до Нідерландів. Пара прибула до Амстердама, де позувала фотографам разом на червоній доріжці.

За стиль Зендеї знову відповідав її стиліст Лоу Роуч, який підібрав їй лук від Louis Vuitton з колекції Resort 2027. На відміну від рекламних турів попередніх років, коли образи акторки відверто натякали на павутиння та костюми супергероїв, цього разу Зендая та Лоу Роуч обрали інший підхід — акторка носить палітру у стилі «Людини-павука» з чорними і червоними кольорами, але без нав’язливих натяків.

Зендея і Том Голланд / © Getty Images

Зендея і Том Голланд / © Getty Images

Акторка одягла у Амстердамі короткі шорти та асиметричний жакет з узором. Образ доповнила зачіска з кучерями та Tiffany & Co. Том же обрав костюм сучасного дизайну з карманами, сорочку та смугасту краватку.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
149
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