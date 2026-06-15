Зендея і Том Голланд вийшли разом на червону доріжку, і це була феєрична поява

Зендея і Том Голланд / © Getty Images

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Відома акторкаська пара — 29-річна Зендея і 30-річний Том Голланд — з’явилися разом на заході присвяченому фільму «Людина-павук: Новий день», що відбувся у готелі Four Seasons в Мадриді.

Їхній вихід привернув значну увагу міжнародних ЗМІ, адже відбулася після низки повідомлень про те, що пара одружилася на закритій церемонії на початку березня після п’яти років стосунків. На публіку в Іспанії актори вийшли разом і обіймалися.

Зендея і Том Голланд / © Getty Images

Зендея позувала в чорній сукні від Christian Cowan з обтислим ліфом у стилі корсета, вирізом у формі серця та асиметричною спідницею з торочкою та високим розрізом збоку, що акцентував увагу на ногах. Вона доповнила образ туфлями на шпильці в тон, довгими сережками та «мокрою» зачіскою. Том обрав чорний костюм у поєднанні з червоною сорочкою, що стало відсилання до його персонажа з фільму — Людини-павука.

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Зендея / © Getty Images

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