Королева Сільвія у вечірній сукні зібрала гостей на честь "золотого" ювілею весілля у Стокгольмській опері

Король Карл Густав та королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Реклама

Після служби подяки Te Deum, яка відбулася в каплиці Королівського палацу в Стокгольмі, король і королева приймали гостей на спеціальному святковому концерті, який був організований в Опері.

Король Карл Густав та королева Сільвія / © Getty Images

82-річна королева Сильвія з'явилася на заході в ніжно-рожевій сукні з прямим подолом і верхом з твіду, розшитого квітами. В руках у неї був клатч, а взута королева була в замшеві туфлі у відтінку беж. У неї було бездоганне укладання та вечірній макіяж, а образ був доповнений діамантовим кольє на шиї та сережками з камінням, та кількома браслетами.

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

Король Карл Густав одягнув елегантний чорний класичний смокінг.

Реклама

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

«Дякуємо всім артистам, які віддали шану Королю та Королеві незабутнім концертом, присвяченим золотому весіллю, який відбувся сьогодні ввечері в Опері», - написало королівське подружжя у підписі до опублікованих знімків у Instagram.

Серед гостей були троє дітей королівського подружжя - принцеса Вікторія з чоловіком Даніелем, принц Карл Філіп з дружиною Софією та принцеса Мадлен з чоловіком Крістофером, а також королівське подружжя Норвегії - король Гаральд V та королева Соня та інші монарші особи.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Мадлен та Крістофер О’Ніл / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Соня та король Гаральд V / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Новини партнерів