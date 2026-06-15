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- Шоу-бізнес
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Була стильною і жіночною: акторку Емі Адамс заскочили у Лондоні
Акторка привернула увагу своєю появою.
Шестиразова номінантка премії «Оскар» Емі Адамс прибула до Лондона, щоб просувати свій новий проєкт — серіал «Мис страху», у якому зіграла. Її зазнімкували дорогою на інтерв’ю до студії радіо BBC.
Емі одягла ансамбль від Louis Vuitton у сіро-коричневих відтінках, що включав жакет-тренч та спідницю-олівець з блискавкою. Цей образ вона доповнила зручними туфлями з відкритою п’яткою, окулярами та невеликою сумкою зі зміїним принтом. Волосся акторка вклала у легкі красиві локони.
Нагадаємо, що на прем’єру серіалу її прийшла підтримати родина. На червоній доріжці разом із Емі з’явилися її чоловік Даррен Ле Галло та їхня 15-річна донька Авіана.