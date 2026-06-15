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- Шоу-бізнес
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76-річна дизайнерка Вера Вонг здивувала сміливим луком у бюстгальтері
Дизайнерка знову продемонструвала творіння свого ательє і фігуру.
У свої 76 років дизайнерка Вера Вонг не уникає сміливих образів і під час церемонії вручення нагород Fragrance Foundation Awards дебютувала у одному зі своїх найсміливіших вбрань.
Її помітили, коли вона йшла до нью-йоркського театру в топі-бюстгальтері на тонких бретельках у стилі культових бюстгальтерів-куль та дуже креативній спідниці-штанах — звісно ж, все це було розроблено самою дизайнеркою.
Низ у цьому вбранні був з дуже заниженим посадженням на спині і мав смужку тканини, яка тримала вбрання на талії. Річ була двошаровою, адже складалася зі штанів, які прикрашала зверху шифонова спідниця.
Вонг доповнила цей образ блакитними рукавичками, окулярами у темній оправі і зачіскою з двома хвостиками.
До речі, цього місяця Вонг виповнюється 77 років, тому ми можемо лише уявляти, що вона одягне на святкування цієї важливої події і з нетерпінням чекаємо її нового образу.