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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
424
Час на прочитання
1 хв

76-річна дизайнерка Вера Вонг здивувала сміливим луком у бюстгальтері

Дизайнерка знову продемонструвала творіння свого ательє і фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Вера Вонг

Вера Вонг / © Getty Images

У свої 76 років дизайнерка Вера Вонг не уникає сміливих образів і під час церемонії вручення нагород Fragrance Foundation Awards дебютувала у одному зі своїх найсміливіших вбрань.

Її помітили, коли вона йшла до нью-йоркського театру в топі-бюстгальтері на тонких бретельках у стилі культових бюстгальтерів-куль та дуже креативній спідниці-штанах — звісно ж, все це було розроблено самою дизайнеркою.

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Низ у цьому вбранні був з дуже заниженим посадженням на спині і мав смужку тканини, яка тримала вбрання на талії. Річ була двошаровою, адже складалася зі штанів, які прикрашала зверху шифонова спідниця.

Вонг доповнила цей образ блакитними рукавичками, окулярами у темній оправі і зачіскою з двома хвостиками.

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

До речі, цього місяця Вонг виповнюється 77 років, тому ми можемо лише уявляти, що вона одягне на святкування цієї важливої ​​події і з нетерпінням чекаємо її нового образу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
424
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