Королева Камілла одягла на парад цінну королівську реліквію, якій 84 роки

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

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Камілла віддала шану своїй покійній свекрусі, королеві Єлизаветі II, за допомогою символічної військової брошки.

До її мундира була прикріплена брошка гренадерської гвардії, подарована королеві Єлизаветі — тоді ще принцесі Єлизаветі — на її 16-річчя 1942 року, 84 роки тому. Брошка не лише символізує нинішнє призначення Камілли головою гвардії, а й віддає шану покійній королеві. Принцесу Єлизавету було призначено полковником гренадерської гвардії у день її 16-річчя.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла одягла пошите на замовлення червоне пальто-сукню у військовому стилі від Fiona Clare, яке віддавало шану її посаді полковника гренадерської гвардії і було доповнено еполетами, що відображають її військове звання, повідомляє Tatler. На комірі також було вишито золотою ниткою напис The Grenade Fired Proper, а на спині – золоті прорізи.

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Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева також доповнила свій образ капелюхом від Філіпа Тресі, схожого на хутряні шапки, які носили гренадерські гвардійці. Якщо він здається вам знайомою, то це тому, що Камілла одягала його на парад Trooping the Colour у 2023 році – це був перший парад Trooping the Colour для Чарльза як монарха після сходження на престол у вересні 2022 року.

Камілла була призначена полковником у грудні 2022 року, через три місяці після вступу на посаду королеви.

Принцеса Анна, королева Камілла та король Чарльз, родина Уельських / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, який образ обрала для параду принцеса "Уельська Кейт" .

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