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Королева Камілла одягла на парад цінну королівську реліквію, якій 84 роки
На параді Trooping the Colour королева Камілла з'явилася в червоному вбранні, а в неї на грудях красувалася брошка, яку колись подарували на 16-річчя принцесі Єлизаветі – майбутній королеві.
Камілла віддала шану своїй покійній свекрусі, королеві Єлизаветі II, за допомогою символічної військової брошки.
До її мундира була прикріплена брошка гренадерської гвардії, подарована королеві Єлизаветі — тоді ще принцесі Єлизаветі — на її 16-річчя 1942 року, 84 роки тому. Брошка не лише символізує нинішнє призначення Камілли головою гвардії, а й віддає шану покійній королеві. Принцесу Єлизавету було призначено полковником гренадерської гвардії у день її 16-річчя.
Королева Камілла одягла пошите на замовлення червоне пальто-сукню у військовому стилі від Fiona Clare, яке віддавало шану її посаді полковника гренадерської гвардії і було доповнено еполетами, що відображають її військове звання, повідомляє Tatler. На комірі також було вишито золотою ниткою напис The Grenade Fired Proper, а на спині – золоті прорізи.
Королева також доповнила свій образ капелюхом від Філіпа Тресі, схожого на хутряні шапки, які носили гренадерські гвардійці. Якщо він здається вам знайомою, то це тому, що Камілла одягала його на парад Trooping the Colour у 2023 році – це був перший парад Trooping the Colour для Чарльза як монарха після сходження на престол у вересні 2022 року.
Камілла була призначена полковником у грудні 2022 року, через три місяці після вступу на посаду королеви.
Нагадаємо, раніше ми показували, який образ обрала для параду принцеса "Уельська Кейт" .