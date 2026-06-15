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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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407
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"Мега-день": у ЄС зробили важливу заяву про членство України

У Євросоюзі сподіваються в липні відкрити всі переговорні кластери про вступ України.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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ЄС

ЄС / © Associated Press

Сьогоднішній день, 15 червня, стане знаковим для процесу розширення Європейського Союзу. Україна зробить вагомий крок на шляху до членства.

Про це заявили в ЄС.

«Мега-понеділок» для країн-кандидатів

Зокрема, Україна та Молдова мають зробити найбільший крок на шляху до членства в Євросоюзі відтоді, як у 2023 році було ухвалене рішення про початок переговорів щодо вступу.

«Україна та Молдова зроблять свій найбільший крок з моменту рішення розпочати переговори про вступ до ЄС у 2023 році», — зазначила єврокомісар Марта Кос.

Крім того, ЄС планує закрити ще два переговорні розділи з Чорногорією, що наблизить країну до завершення майже половини всіх розділів, необхідних для вступу до блоку.

У Брюсселі наголосили, що цей день також має стати сигналом для всіх країн-кандидатів щодо необхідності продовжувати реформи та зберігати високі темпи змін на шляху до євроінтеграції.

Раніше ЄС офіційно підтвердив дату початку нового етапу переговорів про вступ України до Європейського Союзу — 15 червня. Рішення було оголошене президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Передбачається відкриття першого переговорного кластеру, який охоплює базові цінності ЄС, зокрема верховенство права та демократичні інституції. Україна отримала статус кандидата у 2022 році, а формальний процес переговорів триває з 2024 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
407
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