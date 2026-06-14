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Британська королівська родина зібралася на святкуванні дня народження короля Чарльза на параді в Лондоні
Британська королівська родина вчора була присутня на параді Trooping the Colour, який ознаментує своє святкування дня народження монарха.
Король Чарльз приймав вітальні вигуки та спостерігав за прольотом літаків Королівських ВПС, стоячи на балконі Букінгемського палацу разом зі своєю дружиною королевою Каміллою, старшим сином принцом Вільямом та його родиною, а також іншими високопоставленими членами своєї родини.
Монарх помахав доброзичливцям, які зібралися на знаменитій вулиці Мелл, яка тягнеться від палацу до Трафальгарської площі у центрі Лондона.
Кульмінацією чудової вистави став захопливий виступ пілотажної групи «Червоні стріли», що залишила за собою червоно-біло-сині сліди від своїх літаків, що проносяться над головою.
Після прольоту члени королівської сім'ї стали по стійці смирно під звуки національного гімну, а король помахав рукою, перш ніж повернутися до Букінгемського палацу.
Для короля Чарльза III це вже четвертий щорічний парад на честь його дня народження, організований збройними силами. Разом з ним на параді була присутня королева Камілла, принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоуренс, герцогиня Единбурзька Софі, родина Уельських у повному складі, а також герцог і герцогиня Глостерські та герцог Кентський.