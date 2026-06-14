Британська королівська родина зібралася на святкуванні дня народження короля Чарльза на параді в Лондоні

Британська королівська родина / © Associated Press

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Король Чарльз приймав вітальні вигуки та спостерігав за прольотом літаків Королівських ВПС, стоячи на балконі Букінгемського палацу разом зі своєю дружиною королевою Каміллою, старшим сином принцом Вільямом та його родиною, а також іншими високопоставленими членами своєї родини.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Монарх помахав доброзичливцям, які зібралися на знаменитій вулиці Мелл, яка тягнеться від палацу до Трафальгарської площі у центрі Лондона.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Кульмінацією чудової вистави став захопливий виступ пілотажної групи «Червоні стріли», що залишила за собою червоно-біло-сині сліди від своїх літаків, що проносяться над головою.

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Принцеса Анна, королева Камілла, король Чарльз, принц Вільям, принцеса Кейт та їхні троє дітей Шарлотта, Джордж і Луї / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз і родина Уельських / © Associated Press

Після прольоту члени королівської сім'ї стали по стійці смирно під звуки національного гімну, а король помахав рукою, перш ніж повернутися до Букінгемського палацу.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Для короля Чарльза III це вже четвертий щорічний парад на честь його дня народження, організований збройними силами. Разом з ним на параді була присутня королева Камілла, принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоуренс, герцогиня Единбурзька Софі, родина Уельських у повному складі, а також герцог і герцогиня Глостерські та герцог Кентський.

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