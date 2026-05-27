Який вигляд має будинок, де король Чарльз і королева Камілла полюбляють усамітнитися кожне літо
Щоліта члени королівської родини проживають у замку Балморал — своєму величному шотландському маєтку площею 50 000 акрів.
Але мало хто знає, що в глибині цих лісів, лише за шість миль від замку, ховається ще одна королівська резиденція — таємний дім, який королю Чарльзу вдалося зберегти тільки для себе та своєї дружини Камілли.
У той час як решта королівської родини збирається в замку Балморал, монарх часто зупиняється в Біркголлі, тому що це менший за розміром, мальовничий замок із затишною атмосферою, де він може по-справжньому розслабитися та попрацювати на самоті.
Саме Біркголл служить йому справжнім причалом далеко від дому під час щорічної літньої поїздки до Шотландії. Це те місце, де він вирішив сховатися, коли вибухнув скандал із його романом з Каміллою Паркер Боулз у 90-х. Через багато років саме тут Чарльз освідчився своїй коханій Каміллі, і саме тут вони провели медовий місяць після весілля 2005 року. По суті це єдиний королівський маєток, який можна по-справжньому вважати їхнім подружнім домом.
Біркголл був побудований 1715 року і придбаний королевою Вікторією 1849 року для молодого принца Уельського. Детальніше про маєток ми вже розповідали раніше.