Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 травня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 травня?

Місяць розповідає

День, протягом якого нас може переслідувати відчуття дежавю, коли здаватиметься, що щось щось подібне з нами вже траплялося. Події та люди, послані нам у цей час, повернуться в наше життя для того, щоб ми змогли провести роботу над припущеними раніше помилками та їх виправленням.

Місяць рекомендує

До роботи над новим проєктом можна братися тільки в тому разі, якщо буде завершено попередній, інакше недоробки заважатимуть вам у роботі, постійно відтягуючи назад. День також сприятливий для занять хобі, яке принесе не тільки задоволення, а й можливість розглянути його як бюджетоутворювальне заняття.

Місяць застерігає

Не можна дозволяти колишнім образам спливти у стосунках із коханою людиною: той факт, що їх не було вичерпано свого часу, дає підстави побоюватися, що вони розсварять нас із ними зараз. Не менш важливо уникати серйозних фізичних навантажень: наразі організм до них не готовий, тож замість очікуваної користі напруження принесе шкоду.

