Англійський сад замість ідеальності: тренди британського садівництва

Англійський сад / © Associated Press

Реклама

Цього літа британські садові тренди впевнено завойовують світ і справа не лише в естетиці Pinterest. Новий садівничий підхід вчить нас робити сад не ідеальним, а живим, для себе, природи, навіть метеликів.

Британці давно перетворили садівництво на окрему філософію життя. Англійські сади, квітучі луки та зелені лабіринти давно стали частиною культурного коду Великої Британії — майже так само, як чай о пʼятій чи серіали BBC.

Та сьогодні британські садові традиції переживають нову хвилю популярності. Видання Real Simple пише, що все більше садівників, зокрема й в Україні відмовляються від «вилизаної» естетики подвір’я на користь природного, екологічного та розслабленого стилю.

Реклама

Естетика заміського затишку

Тренд на сільську садівничу романтику вже давно вийшов за межі TikTok-естетики та перетворився на справжній стиль життя. Його головна ідея — простота, ностальгія та близькість до природи.

Натхненням стали традиційні англійські котеджні сади, де квіти, зелень і овочі ростуть поруч, дещо хаотично, але гармонійно. Тут немає ідеально рівних ліній чи «стерильних» клумб.

Класичний заміський сад — це лаванда, космеї, мальви, трави та овочі, висаджені максимально природно шарами. Рослинам дозволяють рости вільно, не обрізають їх до «ідеальної форми». І головне, навіть маленький простір можна перетворити на затишний зелений куточок.

Квітучі луки замість газонів

Ще один великий британський тренд — відмова від ідеального смарагдового газону на користь диких квіткових луків. У Великій Британії дедалі більше людей свідомо залишають частину ділянки «дикою» із польовими квітами, травами та рослинами для запилювачів.

Реклама

Це не лише красиво, а й практично. Такий сад потребує менше догляду, не вимагає постійного поливу, не потребує хімікатів і підтримує біорізноманіття. А ще він має неймовірно романтичний вигляд, ніби кадр із фільму.

Сади для бджіл і метеликів

Британські сади дедалі частіше створюють не лише «для людей», а й для природи. Садівники активно висаджують рослини, які приваблюють бджіл, метеликів та інших корисних комах. Ідея проста — красивий сад може одночасно бути маленькою екосистемою.

Особливо популярні соняшники, лаванда, польові квіти, виткі рослини та місцеві види рослин. Варто комбінувати рослини так, щоб щось квітнуло протягом усього теплого сезону, тоді комахи матимуть постійне джерело нектару.

«Садові кімнати»

Один із найцікавіших британських трендів — «садові кімнати». Ідея у тому, щоб поділити сад на окремі атмосферні зони, наприклад, місце для сніданків, куточок для читання, зона відпочинку, маленький город або квітковий сад.

Реклама

Межі створюють за допомогою живоплоту, високих рослин, дерев або декоративних стінок. Така структура робить навіть невеликий двір функціональнішим і затишним, А ще додає відчуття приватності без «важких» парканів.

Відновлення дикої природи

Ще одна тенденція — повернення до дикої природи. Суть підходу — не боротися з природою, а працювати разом із нею. Садівники прибирають агресивні інвазивні рослини та висаджують локальні види, які краще адаптовані до клімату.

У Великій Британії цей рух став особливо популярним після екологічних ініціатив на місці колишніх промислових територій. Сучасний сад не обов’язково має мати вигляд мов «під лінійку». Іноді трохи дикості — саме те, що потрібно.

Біорізноманіття

Сьогодні розкішний сад — це вже не ідеальні троянди чи дорогий декор, живий простір, де є птахи, комахи, трави, квіти та баланс. У Великій Британії навіть нові будівельні проєкти часто мають відповідати принципу чистого приросту біорізноманіття, тобто після забудови природи має ставати більше, а не менше. І цей підхід поступово стає глобальним трендом.

Реклама

Британські садові тренди — значно більше, ніж просто мода на красиві клумби. Це історія про нове ставлення до життя. Можливо, саме тому сьогодні нас так приваблюють трохи дикі сади, польові квіти та лаванда біля дому. Бо після років гонитви за «ідеальною картинкою» ми нарешті вчимося цінувати живе, навіть якщо воно росте трохи хаотично.

Новини партнерів