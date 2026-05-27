День ангела 27 травня: кого та як вітати з іменинами

27 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Який сьогодні, 27 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 27 травня

27 травня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Феодору.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний, тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим, доброзичливим.

Феодора — давньогрецьке ім’я, перекладається як «божественний дар». В дитинстві обожнює бути в центрі уваги, не любить обмежень, має складний характер. В дорослому віці стає лідером, впертою і принциповою.

День ангела 27 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 27 травня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди тримає над тобою свій захист, оберігає від усього злого і веде дорогою світла, миру та радості. Бажаю здоров’я, внутрішньої гармонії та щасливих подій щодня.

***

З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде підтримка згори, а серце наповнюється спокоєм і впевненістю. Хай кожен день дарує добрі новини, теплі зустрічі та щирі усмішки.

***

Вітаю зі святом твого небесного покровителя! Нехай ангел-охоронець завжди стоїть поруч, захищає від негараздів і допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю тобі світлої долі, радості та здійснення мрій.

***

З Днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене любові, добробуту та душевного тепла. Хай небесний захисник щодня направляє тебе до щастя і береже від усього недоброго.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був поруч у найважливіші миті життя, допомагав долати труднощі та відкривав перед тобою нові можливості. Миру тобі, радості й світла в серці.

