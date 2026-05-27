Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Україну в ніч проти 27 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

Чернігівщина: БпЛА на півдні від Мени південним курсом;

Харківщина: БпЛА на сході від Харкова, курс — змінний;

Харківщина: БпЛА повз Золочів південним курсом;

Дніпропетровщина: БпЛА в районі м.Дніпро та м.Кам’янське.

БпЛА на Житомирщині на/повз Народичі з північного сходу.

Сумщина: БпЛА в напрямку Тростянця з північного сходу.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

