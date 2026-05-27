Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 27 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

  • Чернігівщина: БпЛА на півдні від Мени південним курсом;

  • Харківщина: БпЛА на сході від Харкова, курс — змінний;

  • Харківщина: БпЛА повз Золочів південним курсом;

  • Дніпропетровщина: БпЛА в районі м.Дніпро та м.Кам’янське.

  • БпЛА на Житомирщині на/повз Народичі з північного сходу.

  • Сумщина: БпЛА в напрямку Тростянця з північного сходу.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що воєнна розвідка України опублікувала інтерактивну 3D-модель та повні технічні характеристики нового російського реактивного БпЛА «Герань-4», який ворог почав застосовувати на фронті.

Ми раніше інформували, що російська терористична армія вдруге за день завдала удару по місту Балаклія на Харківщині, знищивши культову споруду.

