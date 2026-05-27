Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 27 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
Чернігівщина: БпЛА на півдні від Мени південним курсом;
Харківщина: БпЛА на сході від Харкова, курс — змінний;
Харківщина: БпЛА повз Золочів південним курсом;
Дніпропетровщина: БпЛА в районі м.Дніпро та м.Кам’янське.
БпЛА на Житомирщині на/повз Народичі з північного сходу.
Сумщина: БпЛА в напрямку Тростянця з північного сходу.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що воєнна розвідка України опублікувала інтерактивну 3D-модель та повні технічні характеристики нового російського реактивного БпЛА «Герань-4», який ворог почав застосовувати на фронті.
Ми раніше інформували, що російська терористична армія вдруге за день завдала удару по місту Балаклія на Харківщині, знищивши культову споруду.