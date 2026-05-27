Політика
Росія в ООН озвучила вимоги РФ для «мирної угоди» з Україною

Зокрема російський представник повторив пропагандистські штампи про «нацистів» та «загрозу НАТО».

Васілій Небензя

Васілій Небензя / © Associated Press

Постійний представник Росії в ООН Васілій Небензя заявив, що для укладення мирної угоди з Україною, за версією Москви, необхідно «усунути першопричини» російської агресії.

Про це інформує Clash Report.

Зокрема, він повторив низку тез російської пропаганди, заявивши, що однією з причин вторгнення РФ нібито було прагнення України приєднатися до НАТО, а також «переслідування» російськомовного населення.

«А це членство в НАТО, загроза, яку Україна становить для Росії, неонацистська природа режиму, переслідування російськомовного населення», — заявив російський чиновник.

Раніше повідомлялося, що Україна вважає принциповою умовою для можливого укладення мирної угоди з Росією відсутність будь-яких територіальних поступок відносно нинішньої лінії фронту.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін був готовий укласти угоду про мир в Україні.

