Зеленський провів особисту зустріч з Порошенком: що обговорювали

Зеленський і Порошенко / © УНІАН

Реклама

Президент Володимир Зеленський провів у вівторок низку окремих зустрічей із керівниками парламентських фракцій та груп замість однієї великої наради, як очікувалося раніше.

Про це інформує УП з посиланням на власні джерела у Верховній Раді.

За словами співрозмовників видання у Верховній Раді, участь у зустрічах разом із президентом брали голова парламенту Руслан Стефанчук, керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Реклама

Як розповів один із керівників парламентських фракцій, формат окремих зустрічей виявився ефективним.

До обіду в Офісі президента побували лідери депутатських груп «Довіра» Олег Кулініч та «За майбутнє», а також представники колишньої ОПЗЖ — Юрій Бойко від групи «Платформа за життя та мир» і Антоніна Славицька, яка формально очолює групу «Відновлення України», пов’язану з Вадимом Столаром.

Окремо відбулася зустріч із колишнім головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Хоча він не очолює жодної парламентської фракції чи групи, політик керує міжфракційним об’єднанням «Розумна політика».

У другій половині дня, близько 15:00, до президента запросили лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка, голову партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко та керівницю фракції «Голос» Олександру Устінову.

Реклама

Петро Порошенко повідомив у Facebook, що з президентом домовилися регулярно проводити такі зустрічі.

«Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювали на прохання лідерів фракцій на погоджувальній раді і важливо, що у президента нас почули. В умовах коли Україна веде війну за виживання діалог з парламентом і відновлення його суб’єктності є важливим. Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. Домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним», — йдеться у заяві Порошенка.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський провів зустріч з депутатами провладної фракції «Слуга народу».

Реклама

Новини партнерів