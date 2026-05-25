Україна готує власну відповідь на ракетні атаки: Зеленський назвав ключовий напрям

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує переговори з партнерами щодо посилення захисту неба, зокрема розширення виробництва антибалістичних систем.

Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

За його словами, тривалий час не було прогресу у співпраці зі США щодо збільшення виробництва антибалістики. Тому Україна намагається пришвидшити цю роботу в Європі та розгорнути виробництво власної антибалістики на континенті в достатніх обсягах.

«На жаль, не було прогресу тривалий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємося прискорити цю роботу в Європі — з виробництва нашої власної антибалістики на континенті в достатньому обсязі», — заявив Зеленський.

Президент подякував лідерові Франції Емманюелю Макрону та іншим партнерам, які готові долучатися до прискорення цієї роботи.

Водночас він наголосив, що Україна й надалі говоритиме зі США про можливості підтримки української протиповітряної оборони. За його словами, така допомога потрібна не лише для захисту українців, а й для майбутньої спроможності України допомагати іншим країнам із захистом життя.

Окремо Зеленський згадав програму PURL, яка дає змогу закуповувати американське озброєння для України за кошти партнерів.

«Програма PURL працює, ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами. Але дуже потрібне й лідерство Сполучених Штатів», — підкреслив він.

Крім того, Зеленський оголосив про стабілізацію ситуації на передовій та назвав секрети міцності оборони.

Раніше повідомлялося, що українська компанія MAC HUB представила новий безекіпажний катер Katran x1.2, який може виконувати не лише ударні завдання, а й працювати як елемент протиповітряної оборони в Чорному морі. Розробники заявляють, що за один вихід він здатен нести до 23 FPV-дронів-перехоплювачів і збивати російські безпілотники ще на підльоті до українського узбережжя.

Також Україна працює над створенням дешевих ракет для збиття російських ударних дронів Shahed. Частина рішень уже близька до готовності та проходить тестування.

Водночас стало відомо, що в Україні до експериментального проєкту зі створення груп протиповітряної оборони на базі підприємств уже долучилися 27 компаній. Дві з них — у Харківській та Одеській областях — уже виконують бойові завдання та знищили близько 20 російських дронів.

