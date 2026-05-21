Україна знайшла дешеве рішення для збиття Shahed: Федоров розповів про нові ракети

Україна працює над створенням дешевих ракет для збиття російських ударних дронів Shahed. Частина рішень уже близька до готовності та проходить тестування.

Про це заявив Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій результатам роботи.

За його словами, завдання полягає не лише у створенні таких ракет, а й у швидкому масштабуванні виробництва, щоб Україна мала достатній запас засобів ураження на осінньо-зимовий період.

«За завданням президента зараз ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття Shahed. Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати. Наше завдання — масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими», — заявив Федоров.

Він зазначив, що Україна також готується до появи реактивних Shahed. Для цього планують здешевлювати та масштабувати ракети-перехоплювачі, які мають стати додатковим елементом захисту критичної інфраструктури поряд із дронами-перехоплювачами.

«Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних Shahed. Це допоможе додатково захистити критичну інфраструктуру, окрім дронів-перехоплювачів. Для цього видаємо гранти, масштабуємо виробництво та перезапускаємо рекрутинг команд», — додав він.

Йдеться про спробу створити дешевший і масовіший інструмент протидії російським дронам, які ворог регулярно застосовує для атак по українських містах, енергетиці та інших об’єктах інфраструктури.

Крім того, за словами Федорова, в Україні до експериментального проєкту зі створення груп протиповітряної оборони на базі підприємств уже долучилися 27 компаній. Дві з них у Харківській та Одеській областях вже виконують бойові завдання і знищили близько 20 російських дронів.

Нагадаємо, що український оборонно-промисловий комплекс розробив та успішно випробував секретну антидронову лазерну систему «Тризуб» (Trident) на базі штучного інтелекту. Новітня зброя покликана замінити наддорогі зенітні ракети вартістю до 5 мільйонів доларів, які раніше доводилося витрачати на збиття російських безпілотників за 20 тисяч доларів.

