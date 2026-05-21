Зброя
305
2 хв

Українська FP-7 засвітилася у США: чи може вона стати ракетою для Patriot

У США розробляють дешевший перехоплювач для Patriot, який має доповнити дефіцитні PAC-3 MSE. У цьому контексті представник Пентагону показав фото української FP-7, що викликало припущення про можливий інтерес до розробки.

Автор публікації
Кирило Шостак
Patriot

Patriot / © соцмережі

У США працюють над створенням дешевшої ракети-перехоплювача для ЗРК Patriot, яка могла б доповнити або частково замінити дефіцитні PAC-3 MSE. На цьому тлі увагу привернуло фото української ракети FP-7, яке опублікував представник Пентагону.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Йдеться про програму Low-Cost Interceptor — дешевий перехоплювач для Patriot, здатний боротися як із балістичними ракетами, так і з аеродинамічними цілями. Такі ракети мають стати доступнішою альтернативою дорогим і обмеженим у виробництві PAC-3 MSE.

Інтерес викликав допис генерал-майора Френка Лозано, який займається оборонними закупівлями для армії США. Коментуючи пошук постачальників для майбутньої ракети LCI, він використав зображення української балістичної ракети FP-7.

Саме на базі FP-7, за даними профільних джерел, має створюватися українська зенітна ракета FP-7.x, призначена для перехоплення балістичних цілей. Через це виникло припущення, що у США можуть розглядати українську розробку як один із можливих варіантів або орієнтирів для нової ракети під Patriot.

Втім, найімовірніше, фото FP-7 у дописі американського генерала було використане лише як ілюстрація дешевої антибалістичної ракети. Прямих підтверджень, що українська FP-7.x бере участь у програмі LCI, наразі немає.

Крім того, участь української ракети в американській програмі ускладнюється законодавчими вимогами США. Озброєння для американської армії переважно має вироблятися на території США, а вимоги до іноземних компонентів є дуже жорсткими. Для участі Fire Point довелося б створювати локальне виробництво в Америці, що потребує часу, ресурсів і впевненості у доцільності таких інвестицій.

Часові рамки також майже не залишають простору для такого сценарію. Збір заявок на програму LCI завершується 29 травня, у червні армія США має відібрати найкращі пропозиції, а вже у липні-вересні плануються перші випробування окремих елементів — зокрема твердопаливного двигуна та головки самонаведення.

Окремо варто зазначити, що FP-7 створювалася на базі радянської ракети 48Н6, яку використовують комплекси С-300, С-350 і С-400. Саме тому виглядало б доволі незвично, якби нова американська ракета для Patriot мала навіть опосередковане радянсько-російське походження — хоча й лише на рівні аеродинамічної схеми.

Отже, поява фото української FP-7 у контексті американської програми LCI справді виглядає цікавою, але наразі більше схожа на символічну ілюстрацію, ніж на підтвердження реальної участі України у створенні нової ракети для Patriot.

Також нагадаємо, що армія США уклала контракт на постачання українських розвідувальних дронів «Лелека», які вироблятимуться в Чехії. Рішення ухвалили після успішного тестування безпілотників під час навчань у Європі.

