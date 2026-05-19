"Шахед" знову атакував об’єкт української ППО: деталі від радника очільника Міноборони

Російські війська застосовують дрони з онлайн-керуванням для ураження української ППО / © ТСН.ua

Російський «Шахед» з онлайн-керуванням знову атакував об’єкт української ППО.

Про це заявив радник міністра оборони, фахівець із систем РЕБ і звʼязку Сергій (Флеш) Бескрестнов.

«Шахед з онлайн-керуванням знову атакував об’єкт ППО. На жаль, я не можу розповісти вам усі подробиці. Я прошу всіх, хто задіяний у ППО, не чекати на накази командування, а також аналізувати ситуацію та думати», — закликав «Флеш».

Експерт назвав алгоритм росіян для ураження об’єктів української ППО:

1. Спочатку пролітаючий Шахед або Гербера проводить розвідку об’єкта ППО. Чи стоїть він на місці, як часто змінює позиції.

2. Потім застосовується тактика подвійного удару. Одна ціль відволікає вогонь на себе, інша в цей момент атакує об’єкт.

«Флеш» закликає підрозділи ППО маскуватися, змінювати позиції на запасні, спостерігати за прольотами розвід БПЛА.

«Коли екіпаж працює по цілі, хтось обов’язково поруч повинен дивитися на „Віраж“ на наявність інших цілей поруч. Не стріляйте просто так, якщо ціль далеко, не видавайте позиції. Техніка — це лише залізо, бережіть своє життя», — наголосив радник глави Міноборони.

У коментарях «Флеш» дав пораду для роботи мобільно-вогневих груп ППО.

