У Росії ППО збила власний гелікоптер під час атаки безпілотників: подробиці
Російська ППО влучила у свій гелікоптер під час масованої атаки дронів на Москву.
Російська протиповітряна оборона збила власний гелікоптер під час спроби перехопити українські безпілотники.
Про це повідомив український громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко.
За наявними даними, інцидент стався в момент, коли російські військові намагалися протидіяти атаці дронів. Підрозділи протиповітряної оборони РФ відкрили вогонь, проте внаслідок помилки чи збою в координації поцілили по власному гелікоптеру, який у той час здійснював переслідування безпілотних літальних апаратів.
За попередньою інформацією, екіпаж повітряного судна загинув. Деталі щодо точного місця події та моделі знищеного гелікоптера з’ясовуються.
Нагадаємо, удар по Москві став одним з найпомітніших епізодів повітряної кампанії України проти РФ. Дрони подолали три «кільця» ППО навколо столиці Росії. Експерти пов’язують це з системною стратегією виснаження російської оборони.
Раніше ми писали, що українська атака на Москву й Підмосков’я 17 травня стала однією з найрезультативніших за весь час повномасштабної війни. Попри те, що столичний регіон РФ захищають два щільні кільця протиповітряної оборони, українським силам вдалося прорвати захист.