Росія посеред дня атакує Україну: вибухи гримлять уже під Києвом

У Київській області зафіксували ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони вже працюють по цілях.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», — йдеться у повідомленні.

Інформація щодо можливих наслідків атаки наразі уточнюється.

У військовій адміністрації закликали жителів області залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», — наголосили в ОВА.

Також мешканців просять не публікувати фото чи відео роботи українських захисників.

«Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», — додали в адміністрації.

Нагадаємо, у ніч проти 13 травня Росія здійснила масовану атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та артилерії. Під ударами опинилися Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Харківська, Херсонська та Сумська області.

Внаслідок атак загинули та постраждали мирні жителі, були пошкоджені житлові будинки, енергетична інфраструктура, навчальні заклади та промислові об’єкти. Українські сили ППО продовжували відбивати атаку, а в небі фіксували десятки ворожих безпілотників.

