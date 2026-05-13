Россия посреди дня атакует Украину: взрывы гремят уже под Киевом
Силы ПВО уже работают по целям.
В Киевской области зафиксировали вражеские беспилотники. Силы противовоздушной обороны уже работают по целям.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
«В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям», — говорится в сообщении.
Информация о возможных последствиях атаки уточняется.
В военной администрации призвали жителей области оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.
«Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности», — подчеркнули в ОВА.
Также жителей просят не публиковать фото или видео работы украинских защитников.
«Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников», — добавили в администрации.
Напомним, в ночь на 13 мая Россия совершила массированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и артиллерии. Под ударами оказались Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Харьковская, Херсонская и Сумская области.
В результате атак погибли и пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома, энергетическая инфраструктура, учебные заведения и промышленные объекты. Украинские силы ПВО продолжали отбивать атаку, а в небе фиксировали десятки вражеских беспилотников.