Россия посреди дня атакует Украину: взрывы гремят уже под Киевом

Атака на Украину / © ТСН.ua

В Киевской области зафиксировали вражеские беспилотники. Силы противовоздушной обороны уже работают по целям.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

«В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям», — говорится в сообщении.

Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

В военной администрации призвали жителей области оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

«Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности», — подчеркнули в ОВА.

Также жителей просят не публиковать фото или видео работы украинских защитников.

«Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников», — добавили в администрации.

Напомним, в ночь на 13 мая Россия совершила массированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и артиллерии. Под ударами оказались Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Харьковская, Херсонская и Сумская области.

В результате атак погибли и пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома, энергетическая инфраструктура, учебные заведения и промышленные объекты. Украинские силы ПВО продолжали отбивать атаку, а в небе фиксировали десятки вражеских беспилотников.

