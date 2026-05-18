Спека до +30, шквали та град: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні 19 травня

Синоптики попереджають про дощі та грози в Україні 19 травня / © Pixabay

У вівторок, 19 травня, погода в Україні буде доволі контрастною: в одних регіонах очікується літня спека, а в інших — помітна прохолода. При цьому синоптики попереджають про дощі з грозами, шквальний вітер та град майже по всій країні.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що у вівторок, 19 травня, температурний режим в Україні буде доволі контрастним. Відтак, у західних областях, а також Житомирській області буде прохолодно очікується від +17 до +21 градусів тепла.

На півдні, у центральних областях а також на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині буде спекотно — там стовпчики термометрів показуватимуть від +25 до +29 градусів вище нуля.

У решті областях України повітря прогріється до комфортних +22…+25 градусів тепла.

Метеорологічна карта / © Наталія Діденко / Facebook

«З опадами — вибір невеликий, або дощ, або після дощу прояснення. Тобто, у вівторок повсюди в Україні очікується нестійка погода з короткочасними грозовими дощами. Де сильніше тепло — там можливі шквали!» — попереджає синоптикиня.

За словами Діденко, у Києві 19 травня пройдуть короткочасні грозові дощі, максимальна температура повітря становитиме близько +25 градусів.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує нестабільну погоду з дощами та грозами в Україні до кінця цього тижня.

«У грозах ймовірні град та шквали, це небезпечно! Із позитиву — дочекалися літніх температур — вночі 12-17° і вдень теплі 22-27°», — повідомляє метеоролог.

Водночас Постигань попереджає, що цього тижня на українців чекають нічні грози. Через те, що вдень атмосфера накопичуватиме вологу та тепло, вночі запускатимуться потужні конвекційні процеси.

«Такі процеси мають локальний і швидкоплинний характер: в одній частині області може бути тихо й сухо, а неподалік буде злива і гримітиме. Тож, при гуркотінні грому намагайтеся зберігати спокій. Проте, не нехтуємо сигналами повітряних тривог», — зауважив синоптик.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 19 травня в Україні буде хмарно із проясненнями. Вночі місцями, вдень повсюди пройдуть короткочасні дощі, грози.

Вдень у південних та більшості центральних областей в окремих районах очікуються град та шквали 15-20 м/с.

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів вище нуля, на сході та північному сході країни стовпчики термометрів піднімуться до позначки +29 градусів тепла.

У західних областях вночі температура повітря становитиме від +7 до +12 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +18…+23 градусів вище нуля.

Погода в Україні 19 травня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про грози та шквали

Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні 19 травня. За даними метеорологів, крім заходу, вдень очікуються грози, у південних та центральних (крім Вінницької) областей місцями будуть град та шквали 15-20 м/с

В багатьох областях країни оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначають метеорологи.

Попередження синоптиків про грози 19 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 19 травня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Також можливий короткочасний дощ, вночі із грозами

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься в межах від +11 до +16 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів вище нуля.

У Києві вночі температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +25 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про грози, у зв’язку із цим в області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про грози на Київщині 19 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині характер погоди цього тижня буде доволі спокійним в температурному режимі, повідомляють в обласному гідрометцентрі.

«Нічні в межах 10 тепла, денні — до 22 тепла. Короткочасні грозові дощі йтимуть місцями в денні години, переважно в Карпатах та Прикарпатті», — зазначають синоптики.

Погода на Львівщвині 18-23 травня / © Укргідрометцентр

Зокрема, 19 травня погоду по області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. День буде хмарним із короткочасними проясненнями, ніч пройде без опадів, проте вдень місцями очікуються короткочасні дощі із грозами.

Також метеорологи попереджають про слабкий туман, який зберігатиметься вночі та вранці. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура вночі по області коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +22 градусів тепла.

У Львові вночі температура повітря становитиме від +7 до + 9 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +21 градусу тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 19 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів. Вдень місцями можливий короткочасний дощ та гроза.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень місцями під час грози шквал 15-18 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів вище нуля.

В Одесі очікується від +13 градусів вночі до +23 градусів тепла вдень.

Температура морської води становитиме від +14 до +15 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 19 травня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть короткочасні дощі із громази.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7 — 12 м/с, вдень місцями будуть пориви до 15 — 20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 вище нуля.

У Харкові вночі температура повітря коливатиметься в межах від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +29 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро на 19 травня буде мінлива хманість. Вночі без істотних опадів, проте вдень пройдуть короткочасні дощі із грозами. В окремих районах моживий град.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, під час грози місцями шквали 15-20 м/с.

Температура по області становитиме:

вночі від +11 до +16 градусів тепла;

вдень від +25 до +30.

У місті Дніпро темература повітря коливатиметься:

вночі від +13 до +15 гадусів вище нуля;

вдень від +27 до +29 градусів тепла.

Раніше науковці з’ясували, що через глобальне потепління екстремально сильні шторми у майбутньому можуть виникати частіше.

