Зеленський анонсував нові операції проти Росії: що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив нові операції для українських спецслужб і Сил оборони. За його словами, відповідні рішення вже ухвалені.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні.

Зеленський анонсував нові операції

Президент зазначив, що погодив українським спеціальним службам та Силам оборони нові операції. Деталей цих дій він не розкрив.

“Я погодив нашим спеціальним службам та нашим силам оборони України нові операції”, — заявив Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що в Україні також готують кадрові рішення у внутрішній політиці та дипломатичному корпусі.

В Україні готують кадрові зміни

За словами Зеленського, сьогодні відбулася тривала й детальна нарада за участі урядовців і парламентаріїв. На ній обговорювали кадрові питання, які потребують вирішення.

Президент підкреслив, що державі потрібно більше активної внутрішньої роботи.

Окремо Зеленський заявив про необхідність змін у дипломатичному корпусі. За його словами, є речі, які потребують заміни та виправлення.

“Наближчими тижнями ми будемо це все вирішувати”, — додав президент.

