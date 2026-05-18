Понад 6 годин під вогнем: Зеленський розкрив деталі масованої атаки РФ
Володимир Зеленський натякнув, що окупанти свідомо вдарили по судну Китаю в морі. На тлі нових руйнувань президент закликав європейські країни створити власні антибалістичні системи.
Російські війська здійснили масовану нічну атаку по восьми областях України, випустивши 524 дрони та 22 ракети. Президент Володимир Зеленський повідомив про десятки поранених, руйнування у Дніпрі та цілеспрямований удар по китайському судну в Одесі. Глава держави закликав Європу негайно посилити антибалістичний захист.
Про це президент України написав у Мережі.
За словами Зеленського, атака на Дніпро та область тривала понад шість годин. Унаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерховий будинок, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. Під ударами опинилися енергетичні об’єкти та житлові будинки.
«Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі», — зазначив глава держави.
Загалом руйнування зафіксовано у восьми областях України. Наразі відомо про десятки поранених, серед яких є діти.
За даними президента, під час цієї атаки Росія застосувала 524 ударні безпілотники та 22 ракети різних типів — як балістичні, так і крилаті. У низці прикордонних і прифронтових громад повітряна тривога триває досі, однак усюди, де це дозволяє безпекова ситуація, працюють екстрені та комунальні служби.
«Росія покладається на балістику, щоб завдавати ударів по людях, і саме тому маємо у Європі зробити все, щоб проти цього був надійний захист. Європа повинна мати власні антибалістичні системи і бути самодостатньою проти цих загроз», — наголосив Зеленський.
Він акцентував, що Україні вже зараз необхідне посилення системи протиповітряної оборони та розвиток власних антибалістичних спроможностей.
«Цей тиждень — робота з партнерами для посилення захисту життів. Дякую всім, хто вже працює над цим разом з Україною», — резюмував президент.
Масована атака по Україні 18 травня — які наслідки
Нагадаємо, вночі та на світанку РФ завдала комбінованого удару по Україні, зокрема атакувавши житлові квартали та інфраструктуру Дніпра ракетами і безпілотниками. Загалом відомо про 18 поранених, серед яких дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик, а також вісім шпиталізованих осіб у стані середньої тяжкості.
В Одесі влучання БпЛА зафіксували у трьох житлових будинках, один з яких зруйновано, а також пошкоджено міський ліцей і дитячий садочок; там травмовано 11-річного хлопчика та 59-річного чоловіка.
На Хмельниччині сили ППО збивали ворожі дрони, внаслідок атаки виникли пожежі на підприємствах.
У Кропивницькому районі Кіровоградської області пошкоджено приватний будинок, де загорілася покрівля. На Хмельниччині, Кіровоградщині та внаслідок ранкового удару по інфраструктурних об’єктах минулося без постраждалих, усі пожежі оперативно ліквідували рятувальники.