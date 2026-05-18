Понад 6 годин під вогнем: Зеленський розкрив деталі масованої атаки РФ

Російські війська здійснили масовану нічну атаку по восьми областях України, випустивши 524 дрони та 22 ракети. Президент Володимир Зеленський повідомив про десятки поранених, руйнування у Дніпрі та цілеспрямований удар по китайському судну в Одесі. Глава держави закликав Європу негайно посилити антибалістичний захист.

За словами Зеленського, атака на Дніпро та область тривала понад шість годин. Унаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерховий будинок, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. Під ударами опинилися енергетичні об’єкти та житлові будинки.

«Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі», — зазначив глава держави.

Загалом руйнування зафіксовано у восьми областях України. Наразі відомо про десятки поранених, серед яких є діти.

За даними президента, під час цієї атаки Росія застосувала 524 ударні безпілотники та 22 ракети різних типів — як балістичні, так і крилаті. У низці прикордонних і прифронтових громад повітряна тривога триває досі, однак усюди, де це дозволяє безпекова ситуація, працюють екстрені та комунальні служби.

«Росія покладається на балістику, щоб завдавати ударів по людях, і саме тому маємо у Європі зробити все, щоб проти цього був надійний захист. Європа повинна мати власні антибалістичні системи і бути самодостатньою проти цих загроз», — наголосив Зеленський.

Він акцентував, що Україні вже зараз необхідне посилення системи протиповітряної оборони та розвиток власних антибалістичних спроможностей.

«Цей тиждень — робота з партнерами для посилення захисту життів. Дякую всім, хто вже працює над цим разом з Україною», — резюмував президент.

Масована атака по Україні 18 травня — які наслідки

Нагадаємо, вночі та на світанку РФ завдала комбінованого удару по Україні, зокрема атакувавши житлові квартали та інфраструктуру Дніпра ракетами і безпілотниками. Загалом відомо про 18 поранених, серед яких дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик, а також вісім шпиталізованих осіб у стані середньої тяжкості.

В Одесі влучання БпЛА зафіксували у трьох житлових будинках, один з яких зруйновано, а також пошкоджено міський ліцей і дитячий садочок; там травмовано 11-річного хлопчика та 59-річного чоловіка.

На Хмельниччині сили ППО збивали ворожі дрони, внаслідок атаки виникли пожежі на підприємствах.

У Кропивницькому районі Кіровоградської області пошкоджено приватний будинок, де загорілася покрівля. На Хмельниччині, Кіровоградщині та внаслідок ранкового удару по інфраструктурних об’єктах минулося без постраждалих, усі пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

