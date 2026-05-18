Более 6 часов под огнем: Зеленский раскрыл детали массированной атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Российские войска совершили массированную ночную атаку по восьми областям Украины, выпустив 524 дрона и 22 ракеты. Президент Владимир Зеленский сообщил о десятках раненых, разрушениях в Днепре и целенаправленном ударе по китайскому судну в Одессе. Глава государства призвал Европу немедленно усилить антибаллистическую защиту.

Об этом президент Украины написал в Сети.

По словам Зеленского, атака на Днепр и область продолжалась более шести часов. В результате ракетного удара поврежден многоэтажный дом, а также другие объекты гражданской инфраструктуры. Под ударами оказались энергетические объекты и жилые дома.

«Были попадания дронов в Одессе, и один из беспилотников ударил по судну, принадлежащему Китаю. Россияне не могли не знать, какое судно в море», — отметил глава государства.

В целом разрушения зафиксированы в восьми областях Украины. Известно о десятках раненых, среди которых есть дети.

По данным президента, во время этой атаки Россия применила 524 ударных беспилотника и 22 ракеты различных типов — как баллистические, так и крылатые. В ряде приграничных и прифронтовых громад воздушная тревога продолжается до сих пор, однако всюду, где это позволяет ситуация с безопасностью, работают экстренные и коммунальные службы.

«Россия полагается на баллистику, чтобы наносить удары по людям, и именно поэтому мы должны в Европе сделать все, чтобы против этого была надежная защита. Европа должна иметь собственные антибаллистические системы и быть самодостаточной против этих угроз», — подчеркнул Зеленский.

Он акцентировал, что Украине уже сейчас необходимо усиление системы противовоздушной обороны и развитие собственных антибаллистических возможностей.

«Эта неделя — работа с партнерами для усиления защиты жизней. Спасибо всем, кто уже работает над этим вместе с Украиной», — резюмировал президент.

Массированная атака по Украине 18 мая — какие последствия

Напомним, ночью и на рассвете РФ нанесла комбинированный удар по Украине, в частности атаковав жилые кварталы и инфраструктуру Днепра ракетами и беспилотниками. Всего известно о 18 раненых, среди которых двухлетняя девочка и 10-летний мальчик, а также о восьми госпитализированных людей в состоянии средней тяжести.

В Одессе попадание БпЛА зафиксировали в трех жилых домах, один из которых разрушен, а также повреждены городской лицей и детский сад; там травмированы 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.

В Хмельницкой области силы ПВО сбивали вражеские дроны, в результате атаки возникли пожары на предприятиях.

В Кропивницком районе Кировоградской области поврежден частный дом, где загорелась кровля. На Хмельнитчине, Кировоградщине и в результате утреннего удара по инфраструктурным объектам обошлось без пострадавших, все пожары оперативно ликвидировали спасатели.

