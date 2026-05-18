Была как лебедь: Сальма Хайек надела белоснежное платье, полностью сделанное из перьев

Сальма Хайек / © Getty Images

В рамках 79-го Каннского кинофестиваля, который традиционно проводится на Лазурном побережье, состоялся светский ужин Women In Motion, организованный компанией Kering. Цель мероприятия — отметить и поддержать женщин, которые посвятили свою жизнь кинематографу. Уже традиционно событие посетила актриса Сальма Хайек.

Она часто поддерживает бренды, которые входят в состав Kering — Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, ведь владелец этой компании ее муж — миллиардер Франсуа-Анри Пино. В этот раз актриса остановила свой выбор на белоснежном платье, которое является произведением искусства от Gucci, ведь оно было полностью сделано из перьев.

У наряда была длинная юбка, приталенный силуэт, подчеркивающий фигуру, а также у наряда была лишь одна бретелька, имевшая объемный дизайн. Сальма дополнила платье высокой прической, нежным макияжем и роскошными драгоценностями с бриллиантами и изумрудами. Прическа актрисы была лакиничной, но высокой и актриса снова не скрывала седину.

Напомним, актриса не боится серебристых прядей в волосах и демонстрирует седину уже некоторое время, а также и то, что не собирается маскировать ее. Сальма ранее откровенно говорила о своем отношении к этому. «Я лучше выгляжу со здоровыми седыми волосами», — сказала она в интервью для Allure и добавила, что ее волосы «не любят окрашивания».

