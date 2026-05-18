Мальдера будет жить в Украине во время работы со сборной: итальянец выбрал город

Андреа Мальдера / © УАФ

Реклама

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, где будет жить во время работы с национальной командой.

Итальянский специалист на пресс-конференции после своего назначения сообщил, что переедет вместе со своей женой и детьми во Львов.

Мальдера подчеркнул, что это его личное решение и никто из Украинской ассоциации футбола (УАФ) на этом не настаивал.

Реклама

"Вместе с представителями федерации мы оценивали разные варианты, как это может быть, в каком городе. Мы остановились на городе Львов. В такой специфический для Украины момент эта роль несет большую ответственность. Это не только о том, что я буду таким тренером, который только смотрит матчи. Однако сейчас мне хотелось бы предложить свою помощь в любой деятельности, которая необходима УАФ.

Я хочу сделать свой вклад и помочь людям, которые пять лет назад дали мне очень много. У меня много друзей в Украине, и я хотел бы делать все, что нужно и возможно.

Моя жена переедет со мной, она возьмет с собой собаку. Мы будем общаться с детьми каждый вечер. Но это жизнь и это мое решение. Стоит отметить, что никто из УАФ меня не давил", — сказал Мальдера.

Напомним, 18 мая Мальдера официально стал новым главным тренером сборной Украины, заменив на посту Сергея Реброва.

Реклама

Контракт 55-летнего итальянского специалиста со сборной Украины рассчитан на два года с возможностью продления.

Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины.

Работа со сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере в качестве главного тренера. С 2016 по 2021 год он был помощником Андрея Шевченко в национальной команде.

После ухода Шевченко из сборной Украины итальянец тоже покинул свой пост. Далее он работал ассистентом экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в английском "Брайтоне" и французском "Марселе".

Реклама

Ранее стали известны соперники сборной Украины в первых матчах под руководством Мальдеры. 31 мая "сине-желтые" во Вроцлаве сыграют товарищеский поединок против Польши, а затем 7 июня в Оденсе проведут спарринг с Данией.

Новости партнеров