Экс-жена Ращука без него покрестила их 7-месячного сына и показала щемящие фото с таинства

Украинская актриса Виктория Билан покрестила сына Ярему и показала щемящие фото с таинства на фоне семейной драмы и судебного процесса с бывшим мужем артистом-военным Владимиром Ращуком.

Особый день для семьи состоялся 17 мая. Таинство крещения провели в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Актриса поделилась серией теплых фотографий и рассказала об эмоциях, которые пережила во время церемонии. По словам Виктории, рядом с ней были люди, которые поддерживали ее в самые трудные моменты. Именно их она пригласила стать крестными родителями маленького Яремы. В то же время бывшего мужа артистки на кадрах заметно не было.

«Яремчик сегодня был таким спокойным и улыбчивым, будто все понимал. И я в очередной раз подумала: самое важное — это не идеальные обстоятельства. Самое важное — это мои люди рядом. Настоящие. Люблю вас и ценю, мои, теперь уже кумовья», — поделилась Виктория Билан.

В комментариях поклонники засыпали актрису поздравлениями и пожеланиями для сына. Многие обратили внимание на атмосферу спокойствия и тепла, которую удалось передать на фото из храма. В то же время заметили отсутствие Владимира Ращука на крестинах. Ранее сама Виктория признавалась, что между ней и экс-супругом сейчас идет судебный процесс по опеке над ребенком.

Стоит отметить, Владимир Ращук и Виктория Билан поженились в 2015 году и вместе воспитывали дочь актрисы от предыдущих отношений. Впоследствии пара обвенчалась, а уже в этом году у них родился сын Ярема. Однако весной стало известно о разрыве супругов. После громкого заявления актера о новой любви Виктория дала откровенное интервью, в котором обвинила бывшего в изменах во время ее беременности.

