Известный украинский продюсер назвал главный недостаток номера LELÉKA на "Евровидении-2026"

LELÉKA на "Евровидении-2026"

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский назвал главный недостаток номера певицы LELÉKA , который она демонстрировала в финале "Евровидения-2026".

Артистка заняла девятое место в международном песенном конкурсе, который в этом году отгремел в Вене. Михаил Ясинский в интервью Славе Демину говорит, что выступление LELÉKA было чрезвычайно чувствительным, нежным и очень профессиональным. В финале артистка исполнила песню Ridnym так, как ни разу это не делала. По словам Ясинского, придраться было не к чему.

"Считаю, что даже девятое место не до конца отражает мое мнение относительно ее выступления. Оно было чрезвычайно чувствительным, профессиональным. Все волновались с этой нотой, и она ее спела даже лучше, чем за все те разы, что я слышал до финала "Евровидения". Это хорошее было выступление профессиональной артистки", - говорит продюсер.

Однако все же один минус, по мнению Ясинского, был. Продюсер говорит, что номер был бюджетным и особенно это было заметно на фоне выступлений других стран. По словам Ясинского, Украине не хватало зрелищности. Однако продюсер добавил, что это может быть и изюминкой, поскольку все внимание зрителей приковано только к певице.

"Номер был очень бюджетный. Если сравнивать его с номерами других стран, то он выглядел иначе с точки зрения зрелищности. Но, возможно, именно в том и преимущество, потому что акцент был сделан именно на певице. Недостатков таких вот прям заметных – нет. Мне очень понравилось, как сработала режиссерская группа и сам оператор. Мое мнение – она должна была быть в топ-5", - говорит Ясинский.

Напомним, в этом году Украина в финале "Евровидения" заняла девятое место.

