Рецепт салата из молодой капусты в азиатском стиле

Хрустящая капуста, кунжутное масло, соевый соус, имбирь и легкая острота чили — комбинация, которая напоминает салаты из азиатских заведений, но это блюдо легко приготовить дома буквально за 10 мин.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
75 ккал
Салат из молодой капусты в азиатском стиле instagram.compysznieczyprzepysznie / © Instagram

Последние годы гастрономические тренды заметно изменились. Вместо сложной «ресторанной» еды люди чаще ищут простые рецепты, которые легко повторить дома, выглядят красиво и имеют яркий вкус.

Особенно популярными стали блюда с азиатскими нотками. Именно поэтому рецепт салата из молодой капусты в азиатском стиле, о котором рассказала фудблогерка Моника Молецкая, стал вирусным в соцсетях.

Ингредиенты

молодая капуста
½ головки
крупная морковь
1 шт.
маленький перец чили
1 шт.
чеснок
1 зубчик
свежий имбирь
1 кусочек 1-2 см
соевый соус
2 ст. л.
кунжутное масло
1,5 ст. л
сок лайма или лимона
1 ст. л
мед
1 ч. л
петрушка
1 горсть
зелёный лук
1 горсть
обжаренный кунжут
1 ст. л
Приготовление

  1. Молодую капусту мелко нашинкуйте.

  2. Морковь натрите на терке.

  3. Перец чили мелко нарежьте, если хочется более мягкого вкуса, уберите семена.

  4. Чеснок пропустите через пресс, а имбирь натрите.

  5. Отдельно смешайте соевый соус, кунжутное масло, сок лайма и мед.

  6. В большой миске соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте с заправкой.

  7. Перед подачей посыпьте зеленым луком и обжаренным кунжутом.

Иногда лучшие рецепты — это не сложные гастрономические эксперименты, а очень простые комбинации. Салат из молодой капусты в азиатском стиле — именно такой случай: знакомые продукты, несколько ярких акцентов и тот самый вкус, который мгновенно делает обычный ужин интереснее.

