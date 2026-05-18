Рецепт салата из молодой капусты в азиатском стиле
Хрустящая капуста, кунжутное масло, соевый соус, имбирь и легкая острота чили — комбинация, которая напоминает салаты из азиатских заведений, но это блюдо легко приготовить дома буквально за 10 мин.
Последние годы гастрономические тренды заметно изменились. Вместо сложной «ресторанной» еды люди чаще ищут простые рецепты, которые легко повторить дома, выглядят красиво и имеют яркий вкус.
Особенно популярными стали блюда с азиатскими нотками. Именно поэтому рецепт салата из молодой капусты в азиатском стиле, о котором рассказала фудблогерка Моника Молецкая, стал вирусным в соцсетях.
Ингредиенты
- молодая капуста
- ½ головки
- крупная морковь
- 1 шт.
- маленький перец чили
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- свежий имбирь
- 1 кусочек 1-2 см
- соевый соус
- 2 ст. л.
- кунжутное масло
- 1,5 ст. л
- сок лайма или лимона
- 1 ст. л
- мед
- 1 ч. л
- петрушка
- 1 горсть
- зелёный лук
- 1 горсть
- обжаренный кунжут
- 1 ст. л
Приготовление
Молодую капусту мелко нашинкуйте.
Морковь натрите на терке.
Перец чили мелко нарежьте, если хочется более мягкого вкуса, уберите семена.
Чеснок пропустите через пресс, а имбирь натрите.
Отдельно смешайте соевый соус, кунжутное масло, сок лайма и мед.
В большой миске соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте с заправкой.
Перед подачей посыпьте зеленым луком и обжаренным кунжутом.
Иногда лучшие рецепты — это не сложные гастрономические эксперименты, а очень простые комбинации. Салат из молодой капусты в азиатском стиле — именно такой случай: знакомые продукты, несколько ярких акцентов и тот самый вкус, который мгновенно делает обычный ужин интереснее.