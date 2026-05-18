Салат из молодой капусты в азиатском стиле instagram.compysznieczyprzepysznie / © Instagram

Последние годы гастрономические тренды заметно изменились. Вместо сложной «ресторанной» еды люди чаще ищут простые рецепты, которые легко повторить дома, выглядят красиво и имеют яркий вкус.

Особенно популярными стали блюда с азиатскими нотками. Именно поэтому рецепт салата из молодой капусты в азиатском стиле, о котором рассказала фудблогерка Моника Молецкая, стал вирусным в соцсетях.

Ингредиенты молодая капуста ½ головки крупная морковь 1 шт. маленький перец чили 1 шт. чеснок 1 зубчик свежий имбирь 1 кусочек 1-2 см соевый соус 2 ст. л. кунжутное масло 1,5 ст. л сок лайма или лимона 1 ст. л мед 1 ч. л петрушка 1 горсть зелёный лук 1 горсть обжаренный кунжут 1 ст. л

Приготовление

Молодую капусту мелко нашинкуйте. Морковь натрите на терке. Перец чили мелко нарежьте, если хочется более мягкого вкуса, уберите семена. Чеснок пропустите через пресс, а имбирь натрите. Отдельно смешайте соевый соус, кунжутное масло, сок лайма и мед. В большой миске соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте с заправкой. Перед подачей посыпьте зеленым луком и обжаренным кунжутом.

Иногда лучшие рецепты — это не сложные гастрономические эксперименты, а очень простые комбинации. Салат из молодой капусты в азиатском стиле — именно такой случай: знакомые продукты, несколько ярких акцентов и тот самый вкус, который мгновенно делает обычный ужин интереснее.

