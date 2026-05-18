Відомий український продюсер назвав головний недолік номера LELÉKA на "Євробаченні-2026"

LELÉKA на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Відомий український продюсер Михайло Ясинський назвав головний недолік номера співачки LELÉKA, який вона демонструвала у фіналі "Євробачення-2026".

Артистка посіла дев'яте місце у міжнародному пісенному конкурсі, який цьогоріч відгримів у Відні. Михайло Ясинський в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що виступ LELÉKA був надзвичайно чутливим, ніжним та неабияк професійним. У фіналі артистка виконала пісню Ridnym так, як ще жодного разу це не робила. За словами Ясинського, причепитися не було до чого.

"Вважаю, що навіть дев'яте місце не до кінця відображає мою думку, щодо її виступу. Він був надзвичайно чутливим, професійним. Всі хвилювалися з цією нотою, і вона її заспівала навіть краще, ніж за всі ті рази, що я чув до фіналу "Євробачення". Це гарний був виступ професійної артистки", - говорить продюсер.

Проте все ж один один мінус, на думку Ясинського, був. Продюсер говорить, що номер був бюджетним, і особливо це було помітно на тлі виступів інших країн. За словами Ясинського, Україні не вистачало видовищності. Проте продюсер додав, що це може бути й родзинкою, оскільки вся увага глядачів прикута лише до співачки.

Номер був дуже бюджетний. Якщо порівнювати його з номерами інших країн, то він мав інакший вигляд з точки зору видовищності. Але, можливо, саме в тому й перевага, бо акцент був зроблений саме на співачці. Недоліків ось таких от прям помітних – немає. Мені дуже сподобалося, як спрацювала режисерська група і сам оператор. Моя думка – вона мала бути в топ-5.

Нагадаємо, цьогоріч Україна у фіналі "Євробачення" посіла дев'яте місце.

