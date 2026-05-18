Коли святкують Петра і Павла 2026 року за новим календарем: традиції цього дня

За новим стилем (новоюліанський календар) свято припадає на 29 червня 2026 року.

Саме цієї дати дотримуються Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква.

За старим стилем (юліанський календар) Петра і Павла святкують 12 липня 2026 року.

Різниця між датами становить 13 днів, тому свято зміщується залежно від календарної традиції.

Чому змінилася дата свята

Зміна дати пов’язана з переходом частини українських церков на новоюліанський календар, який краще узгоджується з астрономічним роком і сучасною церковною практикою.

У результаті:

частина свят отримала фіксовані дати;

інші — змістилися на 13 днів раніше порівняно зі старим стилем.

Петра і Павла — одне з ключових свят, яке чітко демонструє цю різницю.

Значення свята Петра і Павла

День святих апостолів Петра і Павла присвячений двом найближчим учням Ісуса Христа — апостолам, які стали символами віри, проповіді та духовної стійкості.

Це свято має особливе значення, адже:

завершує Петрів піст;

символізує духовне оновлення;

підкреслює силу віри та служіння Богу.

Петрів піст 2026 року

Перед святом триває Петрів піст, який 2026 року за новим стилем проходить від 8 до 28 червня 2026 року

Це період духовного очищення, молитви та стриманості, який завершується святковим днем Петра і Павла.

Традиції святкування Петра і Павла в Україні

В Україні це свято має глибокі народні та релігійні традиції, які збереглися до сьогодні.

Відвідування храму

У цей день віряни обов’язково йдуть до церкви, беруть участь у літургії та моляться апостолам Петру і Павлу.

Родинні зібрання

Після завершення посту заведено збиратися родиною за святковим столом. Це день миру, єдності та вдячності.

Святкова трапеза

Після посту дозволяється вживати скоромні страви. Традиційно готують домашні страви, випічку, сезонні продукти.

Народні звичаї

У народній традиції Петра і Павла пов’язували з:

завершенням літа та сільськогосподарських робіт;

початком жнив;

оновленням життєвого циклу природи.

Що не рекомендується робити на Петра і Павла

Як і більшість великих церковних свят, цей день має духовні обмеження:

не варто виконувати важку фізичну роботу;

уникати сварок і конфліктів;

відкласти хатні справи та прибирання;

присвятити день молитві та спокою.

Свято поєднує релігійні традиції та народну культуру, залишаючись важливою частиною духовного життя українців.

