Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
1 хв

Італійська принцеса в мінісукні і босоніжках на підборах сяяла на Каннському фестивалі

Принцеса Марія Кьяра Бурбон-Сицилійська з'явилася на 79-му Каннському кінофестивалі.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Принцеса Марія Кьяра Бурбон-Сицилійська

Принцеса Марія Кьяра Бурбон-Сицилійська / © Getty Images

Дівчина відвідала показ фільму Роберто Каваллі «Промінь моря», що відбувся на терасі ресторану Annex Beach у Каннах.

Італійська принцеса та світська левиця з'явилася на заході у строкатій мінісукні з об'ємними рукавами, доповнивши свій лук сережками-висячками, банданою до тону та босоніжками на підборах. Також у руках Марія Кьяра тримала білий клатч, а йому до тону дівчина зробила манікюр.

Нагадаємо, на Каннський кінофестиваль також приїхала акторка та продюсерка Крістен Стюарт. Вона спричинила фурор спочатку на фотоколі фільму «Повний Філ», де з'явилася у прозорому спідничному костюмі від Chanel, а потім і на червоній доріжці, куди вийшла в кедах, замість взуття на підборах.

Крістен Стюарт / © Associated Press

