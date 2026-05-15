Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Модель-красуня Сара Сампайо у гламурних сукнях сяяла на червоній доріжці у Каннах

Вона стала однією із найвишуканіших зірок цього престижного міжнародного заходу.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Сампайо / © Associated Press

Португальська модель Сара Сампайо, що прославилась як зірка білизняного бренду Victoria’s Secret, традиційно вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Вона відвідала захід і продемонструвала вишукані вечірні сукні, від яких перехоплювало подих.

Спершу Сара з’явилася перед фотографами у вишуканій сукні-футлярі перлинного відтінку, яка була повністю декорована перлами, лелітками, бісером та великими квадратними намистинами.

Її сукня була від бренду Waad Aloqaili і мала фігурне декольте та оригінальний архітектурний дизайн у зоні бедер. Модель доповнила образ лаконічними босоніжками і прикрасами від ювелірного бренду Messika.

Також Сампайо носила на червоній доріжці і більш класичний варіант вечірньої сукні — обрала вбрання від Miu Miu. Це була справдяня сукня принцеси А-силуету з пишною спідницею, шлейфом, рюшами з фатину і лелітками.

Брання виконане у відтінку шампанського і дуже личило моделі. Сара доповнила ансамбль коштовностями від Hassanzadeh та лаконічною зачіскою.

