Модель-красуня Сара Сампайо у гламурних сукнях сяяла на червоній доріжці у Каннах
Вона стала однією із найвишуканіших зірок цього престижного міжнародного заходу.
Португальська модель Сара Сампайо, що прославилась як зірка білизняного бренду Victoria’s Secret, традиційно вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Вона відвідала захід і продемонструвала вишукані вечірні сукні, від яких перехоплювало подих.
Спершу Сара з’явилася перед фотографами у вишуканій сукні-футлярі перлинного відтінку, яка була повністю декорована перлами, лелітками, бісером та великими квадратними намистинами.
Її сукня була від бренду Waad Aloqaili і мала фігурне декольте та оригінальний архітектурний дизайн у зоні бедер. Модель доповнила образ лаконічними босоніжками і прикрасами від ювелірного бренду Messika.
Також Сампайо носила на червоній доріжці і більш класичний варіант вечірньої сукні — обрала вбрання від Miu Miu. Це була справдяня сукня принцеси А-силуету з пишною спідницею, шлейфом, рюшами з фатину і лелітками.
Брання виконане у відтінку шампанського і дуже личило моделі. Сара доповнила ансамбль коштовностями від Hassanzadeh та лаконічною зачіскою.