Модель Victoria’s Secret Барбари Палвін вагітна першою дитиною

Радісною новиною про поповнення у родині зірка поділилася на 79-му щорічному Каннському кінофестивалі.

Юлія Каранковська
Барбари Палвін і Ділан Спроус

Барбари Палвін і Ділан Спроус / © Associated Press

Модель дебютувала зі своїм округлим животом на третій день Каннського кінофестивалю у компанії чоловіка — зірки Disney Channel актора Ділана Спроуса. Пара вийшла на червону доріжку у вишуканих вечірніх образах і позували для фото так, щоб продемонструвати світу вагітність.

Барбара ніжно обіймала живіт у приголомшливій світло-блакитній сукні, а Спроус обіймав дружину. Сукня Барбари була від бренду Miu Miu і виконана у небесно-блакитному відтінку.

У вбрання майбутньої мами було драпування, невеликі короткі рукави та широка спідниця, що спадала додолу і була прикрашена ніжним пір’ям.

