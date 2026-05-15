Модель Victoria’s Secret Барбари Палвін вагітна першою дитиною
Радісною новиною про поповнення у родині зірка поділилася на 79-му щорічному Каннському кінофестивалі.
Модель дебютувала зі своїм округлим животом на третій день Каннського кінофестивалю у компанії чоловіка — зірки Disney Channel актора Ділана Спроуса. Пара вийшла на червону доріжку у вишуканих вечірніх образах і позували для фото так, щоб продемонструвати світу вагітність.
Барбара ніжно обіймала живіт у приголомшливій світло-блакитній сукні, а Спроус обіймав дружину. Сукня Барбари була від бренду Miu Miu і виконана у небесно-блакитному відтінку.
У вбрання майбутньої мами було драпування, невеликі короткі рукави та широка спідниця, що спадала додолу і була прикрашена ніжним пір’ям.