"Євробачення-2026": стало відомо, під яким номером виступить Україна у фіналі

LELÉKA вийде на сцену у першій половині конкурсу.

LELÉKA та Ярослав Джусь / © Associated Press

Організатори 70-го за рахунком міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" після другого півфіналу традиційно провели жеребкування, де визначились із порядком виступів артистів у гранд-фіналі.

Усього на арені Вінер-Штадтгалле свої номери покажуть 25 країн-учасниць. Україна вийде на сцену у першій частині гранд-фіналу. Співачка LELÉKA виступить під номером 7. Також у першій частині на сцену вийдуть представники Данії, Німеччини, Ізраїлю, Бельгії, Албанії, Греції, Австралії, Сербії, Мальти, Чехії, Болгарії та Хорватії.

Саме в такому порядку виступатимуть країни у фіналі "Євробачення-2026"

А що ж стосується другого півфіналу, то свої конкурсні номери продемонструють Велика Британія, Франція, Молдова, Фінляндія, Польща, Литва, Швеція, Кіпр, Італія, Норвегія, Румунія та Австрія.

Саме якась одна з цих 25-ти країн підкорить серця професійних суддів та глядачів і стане переможницею ювілейного "Євробачення".

Зазначимо, 14 травня відгримів другий півфінал пісенного конкурсу, де нарешті стали відомі імена всіх фіналістів. Саме там за право потрапити до гранд-фіналу змагалась й українська співачка LELÉKA. Україні вдалося вкотре підтвердити статус країни, яка щороку проходить далі.

