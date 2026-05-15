"Євробачення-2026": як змінились ставки букмекерів після двох півфіналів і на якому місці Україна

Лідером у букмекерській таблиці лишається Фінляндія, а от далі картинка кардинально змінилась.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Кубок "Євробачення-2026" / © eurovision.com

Вже відгриміли обидва півфінали міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де обрали всіх фіналістів.

До слова, глядачі мали змогу побачити виступи всіх учасників та оцінити їхні шанси на перемогу. У букмекерських ставках впевнено лідирують представники Фінляндії – дует скрипальки Лінди Лампеніус та співака Пете Паркконена. Їм пророкують перемогу з ймовірністю 43%.

А от далі картинка кардинально змінилась. Якщо ж раніше "срібло" пророкували Греції, то нині на другій сходинці опинилась Австралія. А от грецький представник опинився на третьому місці.

Також, згідно з букмекерськими ставками, у топ-5 опиняться Ізраїль та Румунія. А от представниці України – співачці LELÉKA – пророкують 12 місце у гранд-фіналі конкурсу.

Ставки букмекерів на фінал "Євробачення-2026" / © eurovisionworld.com

Варто зазначити, що це лише букмекерський прогноз. Він далеко не завжди справджується і часто реальні результати голосування кардинально відрізняються від того, що пророкують букмекери.

Нагадаємо, гранд-фінал ювілейного "Євробачення" відбудеться у Відні вже 16 травня. За кришталевий кубок змагатимуться 25 країн, і Україна серед них. Редакція сайту ТСН.ua традиційно вестиме текстову онлайн-трансляцію, аби наші читачі першими дізнавались про найцікавіші події на конкурсі. А поки ж пропонуємо пригадати, яким був виступ України у другому півфіналі "Євробачення-2026".

