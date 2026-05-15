Відомий шоумен розкрив імена трьох українських артистів, виступи яких коштують найдорожче

Український шоумен та комік Дядя Жора, який нещодавно замилував фото з дружиною, висловився про гонорари популярних зірок.

У знаменитості є своє івент-агентство. Шоумен організовує свята. Звичайно ж, Дядя Жора детально знається на гонорарах зірок. На проєкті "Ранок у великому місті" шоумен не став розкривати точних сум — хто та скільки бере за свої виступи. Дядя Жора говорить, що це не є етичним.

Натомість гуморист назвав топ-3 артистів, виступи яких коштують найбільше. Замовникам чималі суми доведеться викласти за співаків Макса Барських, MONATIK та Вєрки Сердючки.

"Я працюю зі всіма артистами. Топ-3 найдорожчих артистів — це Макс Барських, MONATIK та Вєрка Сердючка", — говорить шоумен.

Зазначимо, у Дяді Жори є не лише івент-агентство. Раніше він намагався відкрити бізнес у сфері швидкого харчування. Проте цей проєкт не став успішним, і гуморист прогорів. Дядя Жора шокував сумою збитків.

