Звичайний грип різко паралізував чоловіка: він може назавжди залишитись у кріслі колісному

Паралізований через грип Тінус Грейлінг із дружиною Меган / © Mirror

Банальна застуда чи грип можуть мати катастрофічні наслідки для організму. 35-річний програміст Тінус Грейлінг відчув перші симптоми хвороби після весілля друзів, а вже за два тижні його частково паралізувало. Лікарі діагностували рідкісне ускладнення вірусу, яке назавжди змінило життя молодого подружжя.

Про це пише Mirror.

Чоловік, який майже два тижні лікувався від грипу, раптово відчув різке погіршення самопочуття та потрапив до лікарні у критичному стані. Усього за 15 хвилин Тінус із людини зі звичайними симптомами грипу перетворився на пацієнта з повним паралічем нижньої частини тіла. Він втратив здатність рухатися нижче грудей, а також контроль над сечовим міхуром і кишківником через рідкісний стан, який, за словами медиків, міг бути спровокований саме вірусом грипу.

«Це був шок. Я не розумів, що відбувається з моїм тілом. До цього я жив на повну. Ми з Меган планували розпочати новий етап життя в Ірландії, щоб бути ближче до родини. Я був активним і незалежним», — поділився Тінус.

Які ускладнення від грипу виникли в чоловіка?

35-річний Тінус та його 32-річна дружина Меган захворіли після весілля друзів у липні 2025 року. Лікар підтвердив у них грип, і вже через кілька днів чоловік повернувся до роботи. Однак на другому тижні його стан різко погіршився.

«Це була найсильніша температура в моєму житті. Боліли м’язи — сидіти чи стояти було однаково боляче», — пригадує Тінус.

Він почав припускати, що причина може бути серйознішою за грип — серед варіантів розглядав гарячку після укусу кліща або COVID-19. 9 серпня чоловік звернувся до іншого лікаря, який призначив антибіотики широкого спектра дії.

Та вже через кілька годин Тінус відчув сильний біль у правому боці таза і зрозумів, що «потрібно терміново їхати до лікарні». Оскільки Меган теж почувалася зле, до медзакладу чоловіка відвезли друзі. Це сталося у місті Центуріон у Південній Африці.

У лікарні його стан продовжив стрімко погіршуватися. Через сильний біль пацієнту надали крісло колісне.

За словами Тінуса, він буквально відчував, як ноги перестають реагувати. Параліч розвинувся дуже швидко — усього за 15 хвилин він повністю втратив рухливість нижньої частини тіла.

Вже наступного ранку чоловік був паралізований від грудей донизу. Лікарі провели численні аналізи та обстеження — його перевіряли на бактерії, віруси, паразитів і навіть аутоімунні захворювання.

«Я молилася до болю в колінах. Я думала, що втрачу чоловіка», — розповіла Меган.

Сам Тінус каже: «У лікарні я жив одним днем. Я розумів, що стрес тільки погіршить ситуацію».

У чоловіка діагностували поперечний мієліт

Згодом медики встановили діагноз — поперечний мієліт. Це запалення спинного мозку та нервів, яке і спричинило параліч. За висновками лікарів, саме грип, найімовірніше, став тригером цього стану.

«У мене був вірус грипу типу А, і організм запустив автоімунну реакцію, ніби мав боротися сам із собою. Через це хребет набряк і почав стискати хребці», — пояснив Тінус.

Лікарі попередили його, що захворювання невиліковне, а чи зможе він колись знову ходити — наразі невідомо.

«Думаю, вони просто не хотіли давати мені хибну надію», — каже чоловік.

Що з чоловіком зараз?

У лікарні він провів три місяці: проходив лікування високими дозами стероїдів, імунотерапією та переливанням плазми. Після цього ще шість тижнів тривав курс реабілітації — фізіотерапія та трудова терапія. Тінусу довелося заново вчитися одягатися, чистити зуби та користуватися кріслом колісним у повсякденному житті. Попри все, чоловік вирішив не замикатися у відчаї.

«Я обираю залишатися позитивним, особливо заради людей поруч. Бо бачу, як важко і їм теж», — говорить він.

Для Меган же досі складно прийняти те, як стрімко змінилося життя її чоловіка.

«Як грип міг до такого призвести? Я теж хворіла, але зараз я здорова», — каже вона.

Минуло вже кілька місяців відтоді, як Тінус повернувся додому, але кожен день для нього все ще залишається випробуванням. Меган та друзі допомагають чоловікові в побуті та підтримують морально.

«У домі було так тихо й холодно. Я не хочу переживати це знову», — додає жінка.

Сам Тінус говорить, що найбільше вдячний за те, що залишився живим і може працювати з дому.

«Я все ще можу користуватися руками. Так, я не ходжу, але я живий», — каже він.

Чоловік вірить у можливості сучасних технологій і сподівається, що вони допоможуть йому відновитися. Після власного дослідження теми він уже пройшов процедуру забору клітин спинного мозку та стовбурових клітин.

«Традиційна медицина стабілізувала мій стан, але надія — за терапією стовбуровими клітинами. Мої очікування реалістичні, а не засновані на фантазіях», — пояснює чоловік.

Однак терапія стовбуровими клітинами, катетери, постійне лікування та реабілітація коштують значно дорожче, ніж покриває страхування. Саме тому колега Тінуса організував для нього збір коштів, який активно підтримують небайдужі люди.

Попри складний стан, чоловік продовжує вірити, що одного дня знову зможе ходити.

«Наша мрія про дітей — це те, що змушує мене прокидатися щодня і боротися з цією хворобою», — підсумував він.

До слова, британський менеджер Алекс Льюїс сприйняв симптоми смертельної інфекції стрептокока А за звичайний грип, через що за 10 днів опинився на межі життя та смерті із сепсисом і токсичним шоком. Лікарі давали йому лише 1% на виживання, і щоб врятувати чоловіка, йому ампутували всі чотири кінцівки та провели пластику обличчя. Попри важку інвалідність, Алекс вижив, став мотиваційним оратором, заснував благодійний фонд і активно займається екстремальним спортом на протезах.

