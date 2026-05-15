ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
1 хв

У довгому пальті та високих чоботях: принцеса Анна відвідала улюблені змагання королеви Єлизавети II

Принцеса Анна відвідала перший день Королівського кінного шоу у Віндзорі, що відбуваються у Гоум-парку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Одягнена королівська принцеса була в довге пальто із смарагдовим коміром, під яким виднілася червона водолазка та спідниця, а також взула високі чорні чоботи. Анна була в шкіряних рукавичках і в руках тримала парасольку та чорну шкіряну сумку.

Королівський лук доповнювала золота брошка у вигляді коня, пришпилена на грудях, а також золоті сережки-цвяшки та сонцезахисні окуляри від Adidas, її улюблені. Вона зробила свою фірмову зачіску та нанесла трохи помади на губи.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Зазначимо, що Королівське кінне шоу у Віндзорі — це один із найпрестижніших і найвидовищніших кінних заходів у світі, який проходить щорічно у приватному парку Віндзорського замку. Це було улюблене кінне шоу покійної королеви Єлизавети ІІ – матері принцеси Анни.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що онука покійної королеви — леді Луїза Віндзор працюватиме на цьому шоу.

Леді Луїза Віндзор / © Getty Images

Леді Луїза Віндзор / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
9
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie