У довгому пальті та високих чоботях: принцеса Анна відвідала улюблені змагання королеви Єлизавети II
Принцеса Анна відвідала перший день Королівського кінного шоу у Віндзорі, що відбуваються у Гоум-парку.
Одягнена королівська принцеса була в довге пальто із смарагдовим коміром, під яким виднілася червона водолазка та спідниця, а також взула високі чорні чоботи. Анна була в шкіряних рукавичках і в руках тримала парасольку та чорну шкіряну сумку.
Королівський лук доповнювала золота брошка у вигляді коня, пришпилена на грудях, а також золоті сережки-цвяшки та сонцезахисні окуляри від Adidas, її улюблені. Вона зробила свою фірмову зачіску та нанесла трохи помади на губи.
Зазначимо, що Королівське кінне шоу у Віндзорі — це один із найпрестижніших і найвидовищніших кінних заходів у світі, який проходить щорічно у приватному парку Віндзорського замку. Це було улюблене кінне шоу покійної королеви Єлизавети ІІ – матері принцеси Анни.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що онука покійної королеви — леді Луїза Віндзор працюватиме на цьому шоу.