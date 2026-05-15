ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
1 хв

Скандальна переможниця "Міс Всесвіт-2025" вийшла у сукні з кристалами на червону доріжку

Гламурний образ королеви краси був виконаний у одній кольоровій гамі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Фатіма Бош

Фатіма Бош / © Getty Images

25-річна Фатіма Бош Фернандес з Мексики, яка перемогла на конкурсі краси «Міс Всесвіт-2025», дебютувала цього року на Каннському кінофестивалі у Франції.

Модель активно приймає участь у заходах, що проводяться на Лазуровому узбережжі і виходить на червоні доріжки, де демонструє дизайнерські сукні і свою стрічку переможниці з написом Miss Universe. На вечірці, що проводилась також у межах кінофестивалю, Фатіма з’явилась у гламурній сукні від Ziad Nakad насиченого винного відтінку.

Фатіма Бош / © Getty Images

Фатіма Бош / © Getty Images

Вбрання моделі мало відкриту лінію плечей і підкреслювало фіфгуру. Уся сукня була розшита кристалами, бісером і лелітками. Цей образ королева краси доповнила босоніжками, лаконічними перлинами у вухах і яскравим макіяжем.

Також модель у межах кінофестивалю відвідала показ фільму La Vie D’Une Femme, що змагається за Золоту пальмову гілку. Її сукня також була від бренду Ziad Nakad.

Фатіма Бош / © Getty Images

Фатіма Бош / © Getty Images

Нагадаємо, що красуня стала переможницею 74-го міжнародного конкурсу «Міс Всесвіт-2025», який проводився у Таїланді і став найскандальнішим в історії. Зокрема, Фатіму звинуватили після перемоги в тому, що корону вона отримала не чесно, а завдяки грошам батька, який був бізнес-партнером директора конкурсу краси. Сама ж Бош ці звинувачення заперечила.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
205
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie