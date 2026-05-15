Скандальна переможниця "Міс Всесвіт-2025" вийшла у сукні з кристалами на червону доріжку

25-річна Фатіма Бош Фернандес з Мексики, яка перемогла на конкурсі краси «Міс Всесвіт-2025», дебютувала цього року на Каннському кінофестивалі у Франції.

Модель активно приймає участь у заходах, що проводяться на Лазуровому узбережжі і виходить на червоні доріжки, де демонструє дизайнерські сукні і свою стрічку переможниці з написом Miss Universe. На вечірці, що проводилась також у межах кінофестивалю, Фатіма з’явилась у гламурній сукні від Ziad Nakad насиченого винного відтінку.

Вбрання моделі мало відкриту лінію плечей і підкреслювало фіфгуру. Уся сукня була розшита кристалами, бісером і лелітками. Цей образ королева краси доповнила босоніжками, лаконічними перлинами у вухах і яскравим макіяжем.

Також модель у межах кінофестивалю відвідала показ фільму La Vie D’Une Femme, що змагається за Золоту пальмову гілку. Її сукня також була від бренду Ziad Nakad.

Нагадаємо, що красуня стала переможницею 74-го міжнародного конкурсу «Міс Всесвіт-2025», який проводився у Таїланді і став найскандальнішим в історії. Зокрема, Фатіму звинуватили після перемоги в тому, що корону вона отримала не чесно, а завдяки грошам батька, який був бізнес-партнером директора конкурсу краси. Сама ж Бош ці звинувачення заперечила.

