У столиці працює ППО

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошена повітряна тривога. На лівому березі чутно звуки вибухів.

Про це повідомили у КМВА.

«Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів.

Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею!» — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни влаштували нічний терор у низці українських міст. За останніми даними, у Запоріжжі є загиблий.

