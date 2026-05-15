Укрaїнa
У Києві оголошена повітряна тривога — лунають вибухи

Пройдіть до найближчого укриття.

У столиці працює ППО / © Associated Press

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошена повітряна тривога. На лівому березі чутно звуки вибухів.

Про це повідомили у КМВА.

«Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів.
Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею!» — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни влаштували нічний терор у низці українських міст. За останніми даними, у Запоріжжі є загиблий.

Усі деталі про атаку читайте у новині.

