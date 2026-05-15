У Києві оголошена повітряна тривога — лунають вибухи
Пройдіть до найближчого укриття.
Доповнено додатковими матеріалами
Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошена повітряна тривога. На лівому березі чутно звуки вибухів.
Про це повідомили у КМВА.
«Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів.
Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею!» — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що росіяни влаштували нічний терор у низці українських міст. За останніми даними, у Запоріжжі є загиблий.
