Здоров’я
185
"Застуджена" дівчинка впала в кому через помилку лікарів: що з нею було насправді

Те, що здавалося легкою інфекцією, за лічені години перетворилося на критичний стан із загрозою для життя.

Віра Хмельницька
12-річна Джессіка Вільямсон

12-річна Джессіка Вільямсон / © Kennedy News & Media

12-річна Джессіка Вільямсон з Великої Британії опинилася на межі життя та смерті через грип типу А, який лікарі спочатку прийняли за звичайне нездужання. Хвороба стрімко ускладнилася сепсисом та пневмонією, змусивши дитину провести тижні в реанімації.

Про це пише Mirror.

Джессіка впала в кому через важкий вірус після того, як перші прояви хвороби не викликали серйозних побоювань. Мати дитини, Ешлі Мур, разом із медиками спочатку припускала, що головний біль і блювання у дівчинки спричинені звичайною «шкільною інфекцією». Нині 34-річна жінка ділиться пережитим, аби застерегти інших від недооцінки грипу та наголосити на важливості вакцинації.

Згодом стан дівчинки різко погіршився, і її екстрено госпіталізували каретою швидкої допомоги. У лікарні у Джессіки підтвердили грип типу A, який ускладнився сепсисом і некротизуючою пневмонією. Хвороба набула настільки критичного характеру, що мати боялася втратити доньку.

Після оприлюднення нових статистичних даних, увечері напередодні, Ешлі поділилася пережитим.

«Це розбивало серце — бачити її в медикаментозній комі. Мені здавалося, що я дивлюся на чиєсь чуже життя, і все це нереально. Були моменти, коли ми думали, що вона ніколи не вийде з лікарні і не побачить Різдва«, — розповіла мати дівчинки.

«Я казала всім медсестрам, що була однією з тих лицемірних людей, які вважали, що це „просто“ грип. Поки не побачиш реанімацію зсередини й не проведеш тижні в цих чотирьох стінах, дивлячись на свою дитину, ти не усвідомлюєш, наскільки це серйозно. Тепер я закликаю людей робити щеплення від грипу. Також потрібно довіряти своїй інтуїції й звертатися за другою думкою. Страшно навіть уявити, що було б, якби того вечора ми просто лягли спати [замість того, щоб знову везти її до лікарні]», — поділилася Ешлі.

Одужання Джессіки зайняло три тижні, які вона провела в лікарні королеви Єлизавети в Гейтсгеді. У цей період у дівчинки фіксували стан «делірію». У керівництві медзакладу наголосили, що ця історія ще раз демонструє, наскільки небезпечним може бути грип, особливо для дітей.

За словами мами Джессіки, під час першого звернення до лікарні королеви Єлизавети в Гейтсгеді, куди доньку доправили з початковими симптомами, зокрема блюванням, їй призначили лише одну дозу парацетамолу.

До слова, світ охопила хвиля мутованого грипу H3N2, який уже зафіксували у понад 30 країнах. Вірус зазнав семи значних мутацій, через що у більшості людей відсутній імунітет, а науковці прогнозують його глобальне поширення. Хоча симптоми залишаються стандартними, через високу заразність під загрозою опинилася значно більша кількість людей, особливо літні та особи з ослабленим здоров’ям.

185
