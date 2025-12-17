Світло вимикатимуть у більшості областей: “Укренерго” анонсувала обмеження на 18 грудня

Відключення світла в Україні у четвер, 18 грудня

Реклама

У середу, 18 грудня, у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень для населення, а для промисловості — графіки обмеження потужності. Причиною стали пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських атак.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Ситуація в енергосистемі залишається складною, тому енергетики змушені вдатися до контрольованих обмежень споживання.

Реклама

Кого відключатимуть

За розпорядженням диспетчерського центру, 18 грудня заходи обмеження застосовуватимуться у більшості регіонів України:

Для побутових споживачів діятимуть ГПВ (графіки погодинних відключень).

Для промислових споживачів запроваджуються ГОП (графіки обмеження потужності).

Причина обмежень

В «Укренерго» наголошують, що вимушені відключення є прямим наслідком ворожих ударів по критичній інфраструктурі.

«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», — йдеться у повідомленні.

Де дивитися графік

Енергетики попереджають, що ситуація може динамічно змінюватися. Точний час та обсяг відключень за вашою конкретною адресою можна дізнатися на офіційних ресурсах (сайтах та сторінках у соцмережах) вашого обленерго. Погодинні графіки відключень по всім чергам також публікують більшість місцевих та обласних адміністрацій та ЗМІ.

Реклама

Також українців закликають не вмикати потужні електроприлади одразу після відновлення електропостачання.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликали в компанії.

Нагадаємо, через наслідки масованої атаки РФ по енергетичній інфраструктурі Одещини оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Це пояснюється тривалим — понад три дні — порушенням нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області.