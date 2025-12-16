"Укренерго" припинило вказувати кількість черг відключень світла: про що це свідчить

Графіки відключень світла

Реклама

Останніми днями «Укренерго» не показує обсяги обмежень споживання електроенергії та не вказує кількість черг відключень.

Про це в етері Громадського радіо розповів президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар та пояснив причину.

«Ситуацію потрібно дивитися у комплексі, бо „Укренерго“ — оператор об’єаднаний енергосистеми України. Зараз ми маємо ситуацію, коли регіональне становища дуже різне — в залежності від того, де ви перебуваєте. Ну, ви бачите, які проблеми є на Одещині, на Полтавщині. Зовсім інша ситуаці, скажімо, в західних регіонах України. І ми бачимо, що ситуація може змінюватись доволі динамічно. І по Києву так само, який є енергодефіцитним. Тому, тут я би сказав так, що значною мірою, те, що відбувається в окремих регіонах — це вже прерогатива, пов’язана з оператором розподільчої мережі. І потрібно дивитися, що, наприклад, показує по зазначеним регіонам ДТЕК. Він дає цю інформацію. Тому що тут залежить більше від регіонального оператора, безпосередньо, з яким має справу споживач», — зазначив він.

Реклама

За словами експерта, те, що зараз робить і «Укренерго», і регіональні оператори — це спроба оптимізувати роботу в аномальних умовах для функціонування енергосистеми. За обставин, коли були завдані удари, і тим більше в умовах, коли потрібно готуватись і до нових можливих ударів.

«Тому, це просто потрібно сприймати, як данність, з якою ми будемо проходити цю зиму, яка вже триває», — наголосив Михайло Гончар.

Нагадаємо, за оцінкою директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, хоча локальні тривалі відключення світла можливі, повністю знеструмити Україну цього року ворог не зможе.