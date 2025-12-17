Яка наразі ситуація з електроенергією в Україні, розповіли в "Укренерго"

Енергетики / © Associated Press

Реклама

Попри відновлювальні роботи після масованих ракетно-дронових атак Росії, споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання, а у регіонах із погодинними відключеннями залишається необхідність ощадливого користування електроенергією.

Про це повідомили в Укренерго у Telegram.

«У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Просимо максимально обмежити користування потужними приладами та перенести енергоємні процеси на нічні години», — зазначають енергетики.

Реклама

Наразі у більшості регіонів України тривають аварійно-відновлювальні роботи. На Одещині більшість об’єктів, пошкоджених під час масованих ракетно-дронових атак, вже підключені до електропостачання. Енергетики продовжують відновлювати обладнання, щоб максимально швидко повернути роботу інфраструктури.

Через попередні удари на енергосистему застосовуються заходи обмеження споживання: погодинні відключення для населення, графіки обмежень для промислових споживачів та бізнесу. Час відключень за конкретними адресами можна перевірити на сайтах обленерго або в офіційних соцмережах операторів.

Сьогодні, 17 грудня, станом на 9:30 споживання електроенергії було на 2,2% вищим, ніж у цей час попереднього дня, що зумовлено хмарною погодою та меншою кількістю застосованих обмежень. Добовий максимум споживання зафіксовано ввечері 16 грудня — на рівні максимуму попереднього дня.

Енергетики наголошують: ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому громадянам слід стежити за офіційними повідомленнями обленерго.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 17 грудня, для столиці та всіх регіонів України.