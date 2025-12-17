- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дружківці росіяни атакували рятувальників, які їхали на виклик (фото)
Пожежне авто у Дружківці стало мішенню для російського FPV-дрона. Є поранені і пошкодження техніки.
У Дружківці Донецької області російська армія атакувала FPV-дроном рятувальників, коли вони їхали на виклик про пожежу. Четверо надзвичайників отримали поранення.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
У Дружківці через влучання ворожого FPV-дрона в автоцистерну були поранені четверо працівників ДСНС. Їх евакуювали до лікарні. Пошкоджено і пожежний автомобіль.
У ДСНС наголосили, що росіяни цілеспрямовано завдають ударів по надзвичайниках, які щодня рятують життя мирних жителів та ліквідовують наслідки обстрілів.
«Такі дії є черговим свідченням того, що агресор не зупиняється ні перед чим і свідомо порушує норми міжнародного гуманітарного права!» — додали у службі.
Наслідки удару по рятувальниках у Дружківці (6 фото)
До слова, російські окупанти 17 грудня прицільно вдарили по об’єкту теплової генерації в Херсоні. Очільник ОВА Олександр Прокудін попередив про можливість перебоїв із теплом.