У Дружківці росіяни атакували рятувальників, які їхали на виклик (фото)

Один із поранених рятувальників, яких росіяни у Дружківці атакували FPV-дроном / © ДСНС

У Дружківці Донецької області російська армія атакувала FPV-дроном рятувальників, коли вони їхали на виклик про пожежу. Четверо надзвичайників отримали поранення.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

У Дружківці через влучання ворожого FPV-дрона в автоцистерну були поранені четверо працівників ДСНС. Їх евакуювали до лікарні. Пошкоджено і пожежний автомобіль.

У ДСНС наголосили, що росіяни цілеспрямовано завдають ударів по надзвичайниках, які щодня рятують життя мирних жителів та ліквідовують наслідки обстрілів.

«Такі дії є черговим свідченням того, що агресор не зупиняється ні перед чим і свідомо порушує норми міжнародного гуманітарного права!» — додали у службі.

Наслідки удару по рятувальниках у Дружківці (6 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

До слова, російські окупанти 17 грудня прицільно вдарили по об’єкту теплової генерації в Херсоні. Очільник ОВА Олександр Прокудін попередив про можливість перебоїв із теплом.