Укрaїнa
112
1 хв

У Дружківці росіяни атакували рятувальників, які їхали на виклик (фото)

Пожежне авто у Дружківці стало мішенню для російського FPV-дрона. Є поранені і пошкодження техніки.

Ірина Лаб'як
Один із поранених рятувальників, яких росіяни у Дружківці атакували FPV-дроном

Один із поранених рятувальників, яких росіяни у Дружківці атакували FPV-дроном / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

У Дружківці Донецької області російська армія атакувала FPV-дроном рятувальників, коли вони їхали на виклик про пожежу. Четверо надзвичайників отримали поранення.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

У Дружківці через влучання ворожого FPV-дрона в автоцистерну були поранені четверо працівників ДСНС. Їх евакуювали до лікарні. Пошкоджено і пожежний автомобіль.

У ДСНС наголосили, що росіяни цілеспрямовано завдають ударів по надзвичайниках, які щодня рятують життя мирних жителів та ліквідовують наслідки обстрілів.

«Такі дії є черговим свідченням того, що агресор не зупиняється ні перед чим і свідомо порушує норми міжнародного гуманітарного права!» — додали у службі.

Наслідки удару по рятувальниках у Дружківці (6 фото)

удар по рятувальниках ДСНС у Дружківці_1 / © ДСНС

© ДСНС

удар по рятувальниках ДСНС у Дружківці_3 / © ДСНС

© ДСНС

удар по рятувальниках ДСНС у Дружківці_4 / © ДСНС

© ДСНС

удар по рятувальниках ДСНС у Дружківці_7 / © ДСНС

© ДСНС

удар по рятувальниках ДСНС у Дружківці_5 / © ДСНС

© ДСНС

удар по рятувальниках ДСНС у Дружківці_6 / © ДСНС

© ДСНС

До слова, російські окупанти 17 грудня прицільно вдарили по об’єкту теплової генерації в Херсоні. Очільник ОВА Олександр Прокудін попередив про можливість перебоїв із теплом.

